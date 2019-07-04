Son Dakika Haberleri: İzmir'de 153 düzensiz göçmen yakalandı
Son Dakika Güncel Haber

İzmir'de 153 düzensiz göçmen yakalandı

38 dakika önce

İzmir'in Dikili ve Foça ilçelerinde 153 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir'de 153 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]
İzmir'in Dikili ve Foça ilçelerinde 153 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada, Dikili Kabakum açıklarındaki iki ayrı operasyonda 3 lastik bot durduruldu. Botlardaki 121 düzensiz göçmen kıyıya getirildi.
Foça ilçesi Arslanburnu önünde de mobil radar tarafından tespit edilen lastik botta 32 düzensiz göçmen, işlemleri için ekiplere teslim edildi.
Düzensiz göçmenler, daha sonra İl Göç İdaresine götürüldü.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 11:27 Kaynak: AA
Dikili, İzmir, Foça, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"Evlenmeden önce cinsel ilişki yaşadınız" deyip damadı öldüren kardeş tutuklandı Haluk Levent ve Şahan Gökbakar fayton konusunda karşı karşıya geldi Polis, fuhuş çetesinin şifresini çözdü: Yeni araçlarımız geldi, selam yaz foto iste Dolandırıcıların son kurbanı CHP'li eski vekil oldu! 2 milyon lirayı elleriyle teslim etti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.7.2019 12:05:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'de 153 düzensiz göçmen yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]