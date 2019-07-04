İzmir'de 153 düzensiz göçmen yakalandı
38 dakika önce
İzmir'in Dikili ve Foça ilçelerinde 153 düzensiz göçmen yakalandı.
İzmir
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 11:27 Kaynak: AA
'in Dikili
ve Foça
ilçelerinde 153 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada, Dikili Kabakum açıklarındaki iki ayrı operasyonda 3 lastik bot durduruldu. Botlardaki 121 düzensiz göçmen kıyıya getirildi.
Foça ilçesi Arslanburnu önünde de mobil radar tarafından tespit edilen lastik botta 32 düzensiz göçmen, işlemleri için ekiplere teslim edildi.
Düzensiz göçmenler, daha sonra İl Göç İdaresine götürüldü.
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