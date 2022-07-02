İzmir'de 1550 Kişi Törenle CHP'ye Geçti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, CHP İzmir İl Başkanlığı'nın üye katılım töreninde "Mart ayını görmedi asgari ücretin zammı. Türkiye'de 4 kişilik ailenin açlık sınırı 6 bin 400 lira iken 5 bin 500 lira asgari ücret vermekten utanmayan, bunu da böbürlenerek anlatan bir iktidar var. Sizin desteğinizle, katkınızla biz bu iktidarı sandığa gömeceğiz. O seçim erken mi olur, baskın mı olur, zamanında mı olur bilmem. Ne zaman olacaksa vatandaşımız Adalet ve Kalkınma Partisi'ne kırmızı kartı gösterecek. Recep Tayyip Erdoğan'ı torunlarını sevmek üzere emekli edeceğiz" diye konuştu.

CHP İzmir İl Başkanlığı, partiye katılan bin 550 yeni üye için rozet takma töreni düzenledi. Tarihi Havagazı Fabrikası'ndaki törene CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ilçe belediye başkanları ve milletvekilleri ile yeni üyeler katıldı.

Madımak Katliamı'nda yaşamını yitirenleri anarak konuşmasına başlayan Oğuz Kaan Salıcı, "Madımak Katliamı'nın 29. yıl dönümü. Cumhuriyetin temel değerlerine, laik demokratik Türkiye'ye yapılan ağır bir saldırıdır Sivas katliamı. O gün orada canlarımızı kaybettik. Aralarında Asım Bezirci de vardı. Behçet Aysan da vardı. Hasret Güntekin vardı. Muhlis Akarsu, Metin Altıok, Nesimi Çimen de vardı. Türkiye'nin değerleriydi onlar. O değerlere yapılan saldırıyı 29 yıl geçmiş olmasına rağmen hatırlıyoruz, hatırlatacağız, adalet yerini bulana kadar. Saldırının failleri açığa çıkarılana kadar devam çağrımızı edeceğiz. Çünkü acımız hala dinmedi" dedi.

"BÜYÜYEREK GELİYORUZ"

Türkiye'nin ekonomik olarak zor bir süreçten geçtiğini belirten Salıcı, şöyle devam etti:

"Türkiye zor bir süreçte. Ekonomik olarak ağır koşullar yaşıyoruz. 20 yıldan beri Türkiye'yi yöneten iktidar var. İktidarın verdiği hasar büyük. Görüyoruz ki alternatifi Cumhuriyet Halk Partisi'nde gören geniş halk kitleleri seçim yaklaştıkça daha bir istekle Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılıyor. Türkiye'nin farklı yerinden gelen, gelen doymak, yaşamak için İzmir'e gelen, değerli İzmirliler dediğimiz Bitlis'ten Muş'tan, Ağrı'dan Türkiye'nin her yerinden gelen yurttaşlarımızla bir aradayız. Geçen hafta Mardin'deydik, Urfa'daydık. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2018 seçim sonuçlarına göre düşük oylar aldığı illerde katılımlar yaptık. Mardin'de uzun zamandır 2 bin vatandaşımız Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılmamış. Geçen hafta katıldı. Viranşehir'de 2018'de CHP'ye toplam çıkan oy 1287. Biz 1200 vatandaşımızı partimize kattık. Büyüyerek geliyoruz. Bugün İzmir'deyiz. 1500'den fazla kardeşimizin yol arkadaşımızın partimize katılım evraklarını teslim aldık.

"CHP'NİN İKTİDARI KURACAK LİDERİ, GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU DA HAZIR"

Türkiye'nin geçmişten gelen, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin dokunmadığı sorunları bugün hep beraber görüyoruz. Bu sorunları çözecek politikaları hazır Cumhuriyet Halk Partisi'nin, kadroları hazır. Altılı masayla birlikte cumhuriyetin ikinci yüzyılına girerken Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarını kuracak lideri, genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da hazır. Bu süreci Türkiye'nin dört bir yanında hiçbir ilimizi bir diğerinden ayırmadan örecek, örgütleyecek örgüt kadroları, il başkanları da hazır. Şu ana kadar iktidar ağır saldırılarda bulundu. Yalanlarla, algı operasyonlarıyla ağır saldırılarda bulundular. 31 Mart seçimlerinden önce ne diyorlardı. 'Siz CHP'ye oy verirseniz, sosyal yardımları keser' dediler. Belediye başkanlarımızın sosyal yardımları kestiğini gördünüz mü? Pandemide 5 tane maskeyi dağıtamayan iktidarla karşı karşıyayken belediye başkanlarımız azalan gelirlerine rağmen vatandaşlarımıza yapılan sosyal yardımları kat be kat artırdı. Biz sosyal yardımların çok üst seviyede olduğu bir Türkiye istemiyoruz. Biz yurttaşımızın sosyal yardıma ihtiyaç duymayacağı bir Türkiye yaratmak istiyoruz. İhtiyacı olan yurttaşlarımızı da desteklemeye devam edeceğiz. Onları ihtiyaç sahibi olmayana kadar desteklemeye devam edeceğiz."

"VATANDAŞIMIZ KIRMIZI KART GÖSTERECEK"

Asgari ücrete yapılan ara zamma da değinen Oğuz Kaan Salıcı sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dün asgari ücrete zam geldi. Ocak ayında yüzde 50 zam yapmışlardı. Böbürleniyorlardı, 'Tarihi bir zam yaptık, asgari ücretliler rahat yaşayacak' diyorlardı. Mart ayını görmedi asgari ücretin zammı. Mart ayına geldiğinde işler eskiye dönmüştü. Şimdi temmuz ayında tekrar zam yapıyorlar, 5 bin 500 liraya çıkarıyorlar. Bunu da törenle açıklıyorlar. Bugün itibariyle Türkiye'de 4 kişilik ailenin açlık sınırı 6 bin 400 lira. 5 bin 500 lira asgari ücret vermekten utanmayan, bunu da böbürlenerek anlatan bir iktidar var. Sizin desteğinizle, katkınızla biz bu iktidarı sandığa gömeceğiz. O seçim erken mi olur, baskın mı olur, zamanında mı olur bilmem. Ne zaman olacaksa vatandaşımız Adelet ve Kalkınma Partisi'ne kırmızı kartı gösterecek. Recep Tayyip Erdoğan'ı torunlarını sevmek üzere emekli edecek. Türkiye'nin geleceğini hep beraber kurmaya başlayacağız."

"SİZLERLE İKTİDARA YÜRÜYORUZ"

CHP'li Salıcı, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Az önce değerli bir kızımız 'İnancımızı yaşamak için, inancımızın hiçbir şeye alet edilmediğini görmek için Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılıyoruz' dedi. Üretilen yalanlardan bir tanesi de Cumhuriyet Halk Partisi'nin inançlı insanlarla arasına mesafe konduğu yönündeydi. Eda kızımız başörtülü. Eda'cım senin başının örtüsü bizim namusumuz kardeşim... Bizim düzenimizde, Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında başı açık olan da örtülü olan da kendi inancı neyse, nasıl yaşamak istiyorsa öyle yaşayacak. Kimsenin kimseye kem gözle bakmadığı bir Türkiye yaratacağız. Herkes inandığı gibi yaşayacak. İnançlara sonuna kadar saygılı, inanç özgürlüğünü sonuna kadar uygulayan bir laiklik anlayışıyla Türkiye cumhuriyetin temel değerleri ışığında gelecek yüzyıla yürüyecek. CHP'ye yöneltilen olumsuz söylemlerden biri de 'Siz Sivas'ın ötesine gidemezsiniz'. En son Tayyip Bey bu lafı söylediğinde biz Hakkari'de sınırın sıfır noktasında partimize katılanlara rozet takıyorduk. Sayın Erdoğan öyle diyorsun ama bundan sonrasına pasaportla gidiliyor. Türkiye'de gidemediğimiz yer yok. Bundan 2 ay önce memleketinde, Rize'de 750 yurttaşımızı Cumhuriyet Halk Partisi'ne kattık. Aralarında kendi hemşehrileri de var. Onlara da selam gönderiyoruz. Hep beraber, Türkiye'yi düzlüğe çıkaracak mücadelenin bir neferi de siz olacaksınız. Sizlerle büyüyoruz, sizlerle iktidara yürüyoruz."

DENİZ YÜCEL: "DAHA GÜÇLÜYÜZ, DAHA KARARLIYIZ"

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel de Madımak'ta katledilenleri anarak şunları söyledi:

"Gerici, yobaz, cumhuriyet karşıtı karanlık güçlerin 2 Temmuz'da Madımak'ta katlettiği canlarımızı saygıyla ve minnetle anıyorum. Bizim mücadelemiz, bu karanlık zihniyete, gericiliğe karşı. Bizim mücadelemiz aydınlık bir Türkiye için. Toplumun huzur ve barış içinde yaşadığı, emeğin sömürülmediği, hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir Türkiye kurma mücadelemiz. İnsanlarımızın inançları, kimlikleri, yaşam tarzları nedeniyle ayrıştırılmadığı bir Türkiye kurma mücadelesi. Mücadelemiz bu ülkenin adaletle, liyakatle, hukuk kurallarıyla, toplumun tüm kesimleriyle kucaklaşarak yönetilmesi için... 2018 24 Haziran seçimleri öncesinde önemli bir adım atıldı. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun önderliğinde İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin katılımıyla Millet İttifakı kuruldu. 'Mart'ın sonu bahar olsun' dedik. Türkiye'nin birçok yerine baharı getirdik. Millet İttifakı toplumun tüm kesimleri ile kucaklaşarak, büyüyerek devam ediyor. Birilerinin korkulu rüyalar görmesine neden olan o altılı masa, başta Türkiye Cumhuriyeti devletinin bölünmez bütünlüğü, vatanımız ve tüm kesimlerin, inançların barış içinde yaşamasını önceleyen bir siyaset anlayışıyla; 20 yıldır ülkemizi yöneten zihniyete son vermek için mücadele ediyor. Daha güçlüyüz, daha kararlıyız. Amacımıza emin adımlarla ulaşacağız."

TUNÇ SOYER: "BAMBAŞKA BİR TÜRKİYE'Yİ KURACAĞIZ"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise şöyle konuştu:

"'Çok renk, çok ses, çok nefes, İzmir' demiştik. Biliyordum ki İzmir'i İzmir yapan şey Türkiye'nin dört bir yanından gelip ekmeğini buradan kazanan hemşehrilerimiz. Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül veren İzmir'i İzmir yapan sizlere hoş geldiniz. Siyaset hayatı dönüştürme sanatıdır. Bizim siyaset yapma sebebimiz de bu bereketli topraklarda, bu kadim tarih ve kültüre sahip olduğumuz dünyanın en güzel iklim kuşağında çocuklarımız işsiz, yatağa aç giriyor. Çocuklarımız mutsuz, geleceği dünyanın başka ülkelerinde arıyorlar. Bu bir kader değil. Bu enflasyon, yoksulluk, işsizlik kader değil. Bunu değiştirmek mümkün. Bunu biliyoruz. Onun için siyaset yapıyoruz, göreceksiniz. Bambaşka bir Türkiye'yi hep beraber kuracağız."

YENİ ÜYELER DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞTI

Törende CHP rozeti takılan isimler de düşüncelerini paylaştı. AKP'den ayrılan isimlerden biri olan Eda Bildirici, "Adalet ve Kalkınma Partisi'nden ailem ve arkadaşlarımla birlikte istifa edip Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçiş sebebimiz, inancımızın suistimal edilmeyeceğini, dinin ve Müslümanlığın kullanılmayacağına, özgürce eşit şekilde yaşayacağımıza olan inancımızdır. Bizi sizlerle buluşturan değerli büyüklerime teşekkür ederim" dedi.

Üniversite mezunu Gizem Açık, "İki üniversite mezunu işsiz genç kardeşiniz olarak mezun olur olmaz KYK borcuyla hayata atıldık. İş bulma çabalarımız sonuçsuz kaldı. Sebebi ise tecrübe dolu CV istenmesiydi. Torpil ve siyasi kimliğin ön planda tutulmadığı adil bir sistem istiyoruz. Üniversiteli gençler olarak umudumuz Cumhuriyet Halk Partisi. İktidarda görüşmek üzere" diye konuştu.

Yeni üyelerden Kazi Aynaz, "Torunlarımızın geleceği ve yeni nesil için buradayım. Tüm insanlarımız rahatsız. İnsanlar mutsuz" derken; Abdurrahman Polat ise "CHP'nin geçirdiği demokratik değişim sürecini takip ediyoruz. Partinin eylem ve söylemdeki tutarlılığına kanaat getirdik. CHP ile ilgili önyargıların kırılması ve sayın Kılıçdaroğlu'nun çabalarını takdir ediyoruz. Kürt sorunun çözüm yerinin de parlamento olduğunu biliyoruz" diye konuştu.