İzmir'de 156 yıl hapis kararıyla aranan cezaevi firarisi yakalandı - Son Dakika
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İzmir'de 156 yıl hapis kararıyla aranan cezaevi firarisi yakalandı

6 saat önce

İzmir'in Çeşme ilçesinde hakkında 156 yıl 117 ay 55 gün hapis cezası kararı bulunan cezaevi firarisi, sahte kimlikle kaldığı otelde yakalandı.

İzmir'de 156 yıl hapis kararıyla aranan cezaevi firarisi yakalandı, System.String[]

İzmir'in Çeşme ilçesinde hakkında 156 yıl 117 ay 55 gün hapis cezası kararı bulunan cezaevi firarisi, sahte kimlikle kaldığı otelde yakalandı.

Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "silahlı yağma", "kamu malına zarar verme", "hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından aranan cezaevi firarisi H.D'nin ilçedeki bir otelde Mesut Demirtaş sahte kimliğiyle konakladığını belirledi.

Otele yapılan baskınla yakalanan ve savcılığa sevk edilen şüpheli, hakkındaki 156 yıl 117 ay 55 gün hapis ceza müzekkeresi ile tutuklandı.

Öte yandan yine "yaralama" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya bulundurma" suçundan aranan M.İ.K da polis ekiplerince yakalandı.

Hakkında 24 ay 7 gün hapis cezası müzekkeresi bulunan şüpheli M.İ.K de tutuklandı.

Tutukluların İzmir Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildiği belirtildi.

Çeşme, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 11:53 Kaynak: AA
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