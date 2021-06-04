İzmir'de 16 bin 600 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika

İzmir'in Torbalı ilçesinde, bir tesiste 16 bin 600 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, bir tesiste atık ürünlerden kaçak akaryakıt üretildiği bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, çalışma başlattı.
Operasyon düzenleyen polis, belirtilen adreste 16 bin 600 litre karışımlı akaryakıt tespit etti.
Gözaltına alınan iş yeri sahibi, işlemlerin ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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