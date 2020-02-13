İzmir'de 16 yaşındaki genç ağabeyini tabancayla öldürdü - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir'de 16 yaşındaki genç ağabeyini tabancayla öldürdü - Son Dakika

İzmir'de 16 yaşındaki genç ağabeyini tabancayla öldürdü

36 dakika önce

İzmir'in Buca ilçesinde 16 yaşındaki genç tartıştığı ağabeyini tabancayla vurarak öldürdü.

İzmir'de 16 yaşındaki genç ağabeyini tabancayla öldürdü, System.String[]

İzmir'in Buca ilçesinde 16 yaşındaki genç tartıştığı ağabeyini tabancayla vurarak öldürdü.

Alınan bilgiye göre, Dumlupınar Mahallesi 88 sokakta bulunan evde Sedat S.(30) ile kardeşi Vedat S.(16) belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Vedat S. ağabeyini tabancayla vurduktan sonra kaçtı.

Çevredekiler silah sesleri duyulması üzerine polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler Sedat S.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan ekipler, Vedat S.'yi Uşak'ta yakaladı.

Zanlının yapılan sorgusunda ağabeyinden şiddet gördüğü için olayı gerçekleştirdiğini söyledi.

Ayrıca Vedat S. olayı gerçekleştirdikten sonra diğer ağabeyi M.S.'ye de "Ağabeyimi vurdum" diye mesaj attığı öğrenildi.

Sedat S.'nin cansız bedeni savcının incelemesinin ardından, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İzmir, Buca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 02:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

9 yaşındaki Muhammed'in ölümünü bir gün boyunca saklamışlar
Ortağını öldürüp cesedini yakan zanlıdan pes dedirten savunma: Öldürme kastım yoktu Sahte hesapla görüşüp buluşmaya çağırdığı kişiyi öldürdü Cinnet getiren koca, tabanca ile eşini yaralayıp intihar etti

Son Dakika Haberleri
00:25 Ivana Sert sosyal medyada hesapları karıştırdı, kendisi için övgü dolu paylaşımlar yaptı
23:00 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkisiyle ilgili, ünlü komedyenin eski eşi Ahu Yağtu'dan yorum geldi
22:08 Gökhan Töre yeni sevgilisiyle ilk fotoğrafını paylaştı
21:27 Aldatıldığını doğrulayan Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'nun sözleri ortaya çıktı: Defne beni aldattı
20:09 Hollywood yıldızı Jennifer Aniston, 51. yaşını Interview Dergisi'ne verdiği pozlarla kutladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 02:50:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir'de 16 yaşındaki genç ağabeyini tabancayla öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]