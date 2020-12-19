İzmir'de 16 yaşındaki sürücünün kullandığı otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

İzmir'de 16 yaşındaki sürücünün kullandığı otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı
19.12.2020 20:51
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü yönetimindeki otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı.
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü yönetimindeki otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı.
Bağyurdu Mahallesi'nde babasına ait 45 N 0209 plakalı otomobili kullanan M.A.E. (16), önce kaldırıma sonra da karşı yönden gelen Kadir V. (64) yönetimindeki 35 HE 678 plakalı motosiklete çarptı.
Kazada yaralanan Kadir V, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. M.A.E. işlemler için karakola götürüldü.
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