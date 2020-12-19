İzmir'de 16 yaşındaki sürücünün kullandığı otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

Kazada yaralanan Kadir V, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. M.A.E. işlemler için karakola götürüldü.

Bağyurdu Mahallesi'nde babasına ait 45 N 0209 plakalı otomobili kullanan M.A.E. (16), önce kaldırıma sonra da karşı yönden gelen Kadir V. (64) yönetimindeki 35 HE 678 plakalı motosiklete çarptı.

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