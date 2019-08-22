Son Dakika Haberleri: İzmir'de, 163 litre sahte şarap ele geçirildi
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İzmir'de, 163 litre sahte şarap ele geçirildi

1 saat önce

İZMİR'in Selçuk ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 11 iş yerinde toplam 163 litre sahte şarap ele geçirildi.

İzmir'de, 163 litre sahte şarap ele geçirildi, System.String[]
İZMİR'in Selçuk ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 11 iş yerinde toplam 163 litre sahte şarap ele geçirildi.
Selçuk Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki bazı işletmelerin sahte içki üretip, müşterilerine sattığı ihbarı üzerine harekete geçti. Jandarma ekiplerince belirlenen adreslere bu sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. 11 işletmeye yapılan baskında, toplam 163 litre sahte şarap ele geçirildi. İş yeri sahipleri hakkında soruşturma başlatıldı.


Jandarma, Selçuk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 07:29 Kaynak: DHA
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