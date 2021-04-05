İzmir'de 17. doğalgaz abone merkezi açıldı - Son Dakika

İzmirgaz, Karabağlar'daki ikinci, kentteki ise 17'inci abone merkezini hizmete açtı.

İzmir Doğalgaz Dağıtım A.Ş'den (İzmirgaz) yapılan açıklamaya göre, Karabağlar ilçesindeki artan müşteri yoğunluğu ve talepler göz önüne alınarak ikinci abone merkezi hizmete alındı.

İzmirlilere sunulan hizmet kalitesini artırmak amacıyla çalışmalara salgın döneminde de devam edildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kısa süre önce Buca'da açılan ikinci abone merkezinin ardından Karabağlar'ın ikinci, İzmir Doğalgaz'ın ise 17'inci abone merkezi hizmet vermeye başladı. Hafta içi açık olan abone merkezinde abonelik, fatura ve taksit ödemeleri, gaz açma ve kapama işlemleri yapılabilecek. İzmirlilerin her bölgeden artan doğalgaz taleplerini karşılamak üzere altyapı yatırımlarına hız verilirken, sonrasında verilen hizmetler için de üst yapı güçlendirilmeye devam ediliyor. Çiğli'den sonra Buca ve Karabağlar'da ikinci abone merkezlerimiz açıldı. Bu dönemde çözüm ortaklarımızla olan bağlarımızı da güçlendirerek Menemen, Kınık, Yeni Foça ve Menderes'te İzmir Doğalgaz/Paycell hizmet noktaları devreye alındı. Müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda hizmet noktalarımızın genişletilmesi çalışmalarına devam edilecektir."

Açıklamada, yeni açılan abone merkezinde ilçe ayrımı yapılmaksızın hizmet verildiği kaydedildi.