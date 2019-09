İzmir'de 17 kadın otobüs şoförü işbaşı yaptı

İZMİR'de toplu ulaşımda 17 kadın, otobüs şoförü olarak iş başı yaptı. Bu sayının kısa sürede 30 çıkarılmasının hedeflendiği belirtildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi 'nin açtığı sınavları geçen 17 kadın, otobüs şoförü olarak işbaşı yaptı. Bu sayının kısa süre içinde 30'u aşması hedefleniyor. Otobüs şoförlüğünde yetkinliğini kanıtlayarak işbaşı yapmaya hak kazanan kadınlar, şehir içinde göreve çıkmadan önce zorlu bir eğitim programından geçti. Kadın sürücüler ileri sürüş tekniklerini kullanarak karşılaşacakları tehlikeli durumlarla nasıl baş edebileceklerini öğrendi. Islak ve kaygan zeminde sürüş, ani engellerden kurtulmak için doğru manevra teknikleri ve günlük araç bakımı, eğitim başlıkları arasında yer alıyor. Yıllardır erkek sürücüleri yetiştiren eğitmenler, kadın şoförlerin performansından son derece memnun.'ÇOCUKLUK HAYALİMDİ'Şoförlerden Fatma Nihal Buruk, çocukluk hayalinin gerçekleştiğini belirterek, şöyle konuştu:"Zaten çocukluğumdan beri hayalimdi bu. Evimizin önünden yolcu otobüsleri geçerdi. Hayran hayran bakardım. 'Ben de bir gün bu otobüslerden kullanacağım' demiştim. Bu fırsatın tanınmasıyla biz de kendimizi artık yollarda bulacağız. Tabii ki her sektörün zorlukları var ama kendimize güveniyoruz, zorluklara göğüs germeyi biliyoruz. Ataerkil bir toplumda yaşıyoruz ama kadınlara fırsat verildiği takdirde inanın biz en zirvede oluruz. Yolcuların şoförlere bakış açılarını değiştirmek istiyoruz. Annem, babam, kardeşim herkes destekliyor, uzun yol şoförü olan eşim, hayalimi gerçekleştirebilmem için işini bıraktı."'ERKEKLERİN YAPTIĞI HER ŞEYİ DE YAPABİLİRİZ'Şoförlerden Döndü Eser ise, daha önce servis şoförlüğü yaptığını, eşinin de otobüs şoförü olduğunu belirtti. 11 yaşındaki kızıyla girdiği iddia üzerine otobüs şoförü olduğunu vurgulayan Eser, "Kızım bir gün bana 'Babam daha güçlü olduğu için otobüs kullanıyor, sen kullanamıyorsun. Demek ki kadınlar güçsüz' dedi. Ona kadınların da her şeyi başarabileceğini göstermek için ertesi gün sürücü kursuna gittim, E sınıfı ehliyet sınavlarına girdim. Şimdi diyor ki; 'Kadın-erkek eşittir, her şeyi kadınlar da yapabilir'. Ben çocukların görerek, yaşayarak her şeyi öğrenebileceklerini düşünüyorum. Bunu göstermek için böyle bir şey yaptım ama aynı zamanda araç kullanmayı, insanların içinde olmayı seviyorum. Biz anne olarak bir çocuğu yetiştirebiliyorsak, erkeklerin yaptığı her şeyi de yapabiliriz. Erkekleri de biz yetiştiriyoruz zaten" diye konuştu.Sürücü kursunda eğitmen olarak çalışan Songül Güven de, "Arabalarla devamlı haşır neşiriz. Bu meslek de bana cazip geldi. Biz de yapabiliriz deyip, bu işe başladık. Yapamazsın diyenler de oldu. 'Yapan nasıl yapıyor' diyerek bu işe baş koyduk. Daha da çoğalacağız. Bu işin erkeği kadını yok. Herkesin maksadı aynı, hizmet. İzmir halkına güzel bir şey sunmak istiyorsak, biz kadınlar da işin içinde olmalıyız. Zor diye bir şey yok. Yeter ki isteyelim" dedi.