İzmir'de 17 yaşındaki çocuk denizde boğuldu

İzmir'in Foça ilçesinde arkadaşlarıyla denize giren 17 yaşındaki çocuk boğuldu.
Arkadaşlarıyla Menemen ilçesinden Yeni Foça'ya gelen Soylu Kor, Burunucu Koyu'ndan denize girdi.
Yüzme bilmediği öğrenilen Kor, bir süre sonra gözden kayboldu.
Kor'u fark eden Sahil Güvenlik ekipleri, denize girerek çocuğu iskeleye çıkardı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık personeli, Kor'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Kor'un cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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