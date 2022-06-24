İzmir'de 17 yaşındaki çocuk denizde boğuldu - Son Dakika
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İzmir'de 17 yaşındaki çocuk denizde boğuldu

24.06.2022 21:05
İzmir'de 17 yaşındaki çocuk denizde boğuldu

İzmir'in Foça ilçesinde arkadaşlarıyla denize giren 17 yaşındaki çocuk boğuldu.

İzmir'in Foça ilçesinde arkadaşlarıyla denize giren 17 yaşındaki çocuk boğuldu.

Arkadaşlarıyla Menemen ilçesinden Yeni Foça'ya gelen Soylu Kor, Burunucu Koyu'ndan denize girdi.

Yüzme bilmediği öğrenilen Kor, bir süre sonra gözden kayboldu.

Kor'u fark eden Sahil Güvenlik ekipleri, denize girerek çocuğu iskeleye çıkardı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık personeli, Kor'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Kor'un cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Menemen, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de 17 yaşındaki çocuk denizde boğuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de 17 yaşındaki çocuk denizde boğuldu - Son Dakika
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