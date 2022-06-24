İzmir'de 17 yaşındaki genç denizde boğuldu - Son Dakika
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İzmir'de 17 yaşındaki genç denizde boğuldu

24.06.2022 18:03

İzmir'de 17 yaşındaki genç denizde boğuldu İzmir'in Foça ilçesinde arkadaşları ile denize giren 17 yaşındaki genç boğularak hayatını kaybetti.

İzmir'de 17 yaşındaki genç denizde boğuldu

İZMİR - İzmir'in Foça ilçesinde arkadaşları ile denize giren 17 yaşındaki genç boğularak hayatını kaybetti.

Olay, Foça ilçesine bağlı Yeni Foça Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Menemen ilçesinden arkadaşları ile birlikte denize Yeni Foça'ya gelen Soylu Kor, Buruncu mevkiinden denize girdi. Yüzme bilmediği öğrenilen Soylu Kor, bir süre sonra gözden kayboldu. Boğulan genci fark eden sahil güvenlik özel ekipleri hemen denize girerek, Soylu Kor'u iskeleye çıkardı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri talihsiz gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İzmir'de denizde erkek cesedi bulundu İzmir'de denizde erkek cesedi bulundu
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de 17 yaşındaki genç denizde boğuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de 17 yaşındaki genç denizde boğuldu - Son Dakika
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