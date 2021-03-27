İzmir'de 17 yaşındaki hamile kadın, birlikte yaşadığı kişi tarafından öldürüldü - Son Dakika

İzmir'in Konak ilçesinde, birlikte yaşadığı kişi tarafından bıçaklanan 17 yaşındaki hamile kadın, hayatını kaybetti.

A.Y. (24), birlikte yaşadığı Sezen Ü'yü (17) Güney Mahallesi 1158 Sokak'ta bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Sezen Ü, hastanede yaşamını yitirdi.

Sezen Ü'nün 6 aylık hamile olduğu, bebeğinin de hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olaydan sonra kaçan A.Y, polis ekiplerince yakalandı.

A.Y'nin emniyetteki ifadesinde, birlikte yaşadığı Sezen Ü. ile 2 aydır sorunlar yaşadıklarını anlattı. Sokakta görüştükleri Sezen Ü'nün telefonuna sosyal medya uygulaması üzerinden gelen bir mesaj üzerine tartışma yaşadıklarını ileri süren A.Y'nin cinayeti de bu nedenle işlediğini söylediği öğrenildi.

"Kızımı öldürmekle tehdit etmişti"

Sezen Ü'nün babası S.Ü, yaklaşık 1 yıl önce kızıyla ilişkisi olduğunu öğrendiği A.Y'nin, ailesiyle gelerek kızını istediğini, yaşının küçük olması nedeniyle, nikahsız şekilde birlikte yaşamalarına rıza gösterdiğini söyledi.

Katil zanlısının yaklaşık 3 ay önce kızını darbedip öldürmekle tehdit ettiğini aktaran S.Ü, kızının ilgili makamlara başvurarak koruma kararı aldırdığını, ve kendi evlerine taşındığını belirtti.

Polis görgü tanıklarının da ifadelerine başvurdu. İki görgü tanığı, A.Y'nin Sezen Ü'nün elinden zorla telefonunu almaya çalıştığını gördüklerini, buradan ayrıldıktan bir süre sonra Sezen Ü'nün kanlar içinde yerde yattığına tanık olduklarını ifade etti. Tanıklar, katil zanlısının kendilerini de "İsmimi söylerseniz birlikte yaptığımızı söylerim" diyerek tehdit ettiğini de belirtti.

Öte yandan Sezen Ü'nün, 25 Şubat'ta A.Y. hakkında, Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliğine müracaat ettiği, aile mahkemesince iki ay uzaklaştırma kararı verildiği öğrenildi.