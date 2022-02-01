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İzmir'de 17 yaşındaki hamile Sezen Ünlü'yü öldüren sanık yargılanıyor - Son Dakika

İzmir'de 17 yaşındaki hamile Sezen Ünlü'yü öldüren sanık yargılanıyor

01.02.2022 16:44
İzmir'de 17 yaşındaki hamile Sezen Ünlü'yü öldüren sanık yargılanıyor

İzmir'in Konak ilçesinde birlikte yaşadığı 17 yaşındaki hamile Sezen Ünlü'yü bıçakla öldüren ve suçunu itiraf eden sanığın yargılanmasına devam edildi.

İzmir'in Konak ilçesinde birlikte yaşadığı 17 yaşındaki hamile Sezen Ünlü'yü bıçakla öldüren ve suçunu itiraf eden sanığın yargılanmasına devam edildi.

İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık A.Y. ve taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı katıldı.

Duruşmada tanıklar dinlenildi.

Sanık A.Y'nin ağabeyi B.Y, kardeşi ve Sezen arasında kardeşinin işsiz olması nedeniyle sürekli tartışma yaşandığını, Sezen'in kardeşini aldattığını duyduğunu iddia etti.

Tanık T.İ ise kuzeni olan Sezen'in gayri resmi olarak evli olduğu A.Y'den ayrıldıktan sonra 3 ay kendisiyle kaldığını belirterek, "A.Y, o dönemde sürekli rahatsız etmeye başladı. Uzaklaştırma kararı alındı. Sahte sosyal medya hesaplarından Sezen'i aramaya başladı. Gönderdiği sesli mesajlarda küfür, hakaret ve tehdit vardı. Ben de duydum ses kayıtlarını." dedi.

Tanık E.K. ise Sezen ile sosyal medya üzerinden tanıştıklarını, hiç yüz yüze görüşmediklerini ve iddia edildiği gibi Sezen'le ilişkileri olmadığını söyledi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına, diğer tanıkların dinlenilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Olayın geçmişi

Konak ilçesinde 27 Mart 2021'de birlikte yaşadığı kişi tarafından bıçaklanan 17 yaşındaki hamile Sezen Ünlü hayatını kaybetmişti. Polis ekiplerince yakalanan A.Y. hakkında "gebe olduğunu bildiği çocuğa karşı nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılmış, sanık önceki duruşmalarda suçunu itiraf etmişti.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Medya, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de 17 yaşındaki hamile Sezen Ünlü'yü öldüren sanık yargılanıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de 17 yaşındaki hamile Sezen Ünlü'yü öldüren sanık yargılanıyor - Son Dakika
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