Son Dakika Haberleri: İzmir'de 170 düzensiz göçmen yakalandı
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İzmir'de 170 düzensiz göçmen yakalandı

1 saat önce

İzmir'de 5 ayrı operasyonda yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye hazırlanan 46'sı çocuk 170 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir'de 170 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]
İzmir'de 5 ayrı operasyonda yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye hazırlanan 46'sı çocuk 170 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada, Aliağa ilçesi Denizköy önlerinde görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından durdurulan hareketli lastik bottaki 9 düzensiz göçmenin yakalandığı bildirildi.
Çeşme ilçesi Eğri Liman açıklarında içerisinde bir grup düzensiz göçmen bulunan lastik botun arıza nedeniyle yardım talebinde bulunması üzerine 20'si çocuk 33 düzensiz göçmenin kurtarıldığı belirtildi.
Seferihisar ilçesi Teke Burnu açıklarında görevli Sahil Güvenlik Korveti tarafından tespit edilen hareketli lastik botun durdurulduğu, 3'ü çocuk 56 düzensiz göçmenin yakalandığı kaydedildi.
Dikili ilçesi önlerinde fiber teknenin arıza yapması nedeniyle yardım talebinde bulunulduğu, teknede bulunan 14'ü çocuk 31 düzensiz göçmenin kurtarıldığı bildirildi.
Çeşme ilçesi Karaada'nın güneybatısında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bottaki 9'u çocuk 41 düzensiz göçmenin yakalandığı öğrenildi.
Tüm göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi yetkililerine teslim edildi.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 01:20 Kaynak: AA
İzmir, Güncel
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