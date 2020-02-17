İzmir'de 170 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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İzmir'de 170 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

İzmir'in Çeşme, Urla ve Dikili ilçelerinde 170 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir'de 170 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

İzmir'in Çeşme, Urla ve Dikili ilçelerinde 170 düzensiz göçmen yakalandı. Organizatör olduğu değerlendirilen 11 şüpheli şahıs gözaltına alındı.


İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Çeşme, Dikili ve Urla ilçelerindeki sorumluluk bölgelerinde yaptıkları çalışmada, 101 Afgan, 45 Somali, 11 Filistin, 7 Suriye, 6 Kongo vatandaşı olmak üzere toplam 170 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Jandarma ekipleri organizatör olduğu değerlendirilen 11 şüpheli şahsı gözaltına alırken, olayda kullanılan 5 araç, 1 Lastik bot, 1 bot motoru ve araçta bidon içerisinde bulunan benzine el konuldu.


Gözaltına alınan M.A., E.A., Y.K., G.K., Y.A., C.Ç., A.C.Y., A.A., F.A., M.K. ve K.E. isimli şüpheliler Jandarmadaki işlemlerin ardından Adliye sevk edildi. C.Ç. ve A.C.Y. isimli şahıslar çıkarıldıkları mahkeme tarafından serbest bırakılırken, F.A. isimli şahıs adli kontrol şartı ile serbest, A.A., K.E., M.A., E.A., Y.K., G.K., Y.A. ve M.K. isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. İşlemleri tamamlanan göçmenler ise İzmir İl Göç İdaresini Müdürlüğüne teslim edildi. - İZMİR

Dikili, Çeşme, İzmir, Urla, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 12:57 Kaynak: İHA
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