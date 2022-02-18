İzmir'de 170 kilogram uyuşturucuyla yakalanan kişi tutuklandı - Son Dakika

İzmir'de evinde 170 kilogram uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

Bayraklı ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda gözaltına alınan O.K'nin (62) emniyetteki işlemi tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Bayraklı'da dün bir eve düzenlenen operasyonda 170 kilogram skunk ele geçirilmişti.

Evde ayrıca telsiz, tabanca, hassas terazi, şarjör ve polis yeleği de bulunmuştu. Evi 2 ay önce kiraladığı belirtilen O.K. gözaltına alınmıştı.