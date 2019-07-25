İzmir'de 170 noktada 'Önce Yaya' uyarısı

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Bayram için 10 bin ek seferin biletleri satışa sunuldu

Japonya'dan füze açıklaması: Kuzey Kore ihlal yapıyor olablir

İçişleri Bakanlığı: 1'i gri kategoride olmak üzere toplam 5 terörist teslim oldu