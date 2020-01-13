İzmir'de 171 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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İzmir'de 171 kaçak göçmen yakalandı

6 saat önce

İzmir'de 171 kaçak göçmen yakalandıİZMİR'in Urla ve Menderes ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda toplam 171 kaçak göçmen yakalandı.

İzmir'de 171 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]

İzmir'de 171 kaçak göçmen yakalandı

İZMİR'in Urla ve Menderes ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda toplam 171 kaçak göçmen yakalandı.

Bir grup göçmenin lastik botla yurt dışına kaçış hazırlığında olduğu ihbari üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, harekete geçti. Yapılan fiziki ve teknik takibin ardından, Urla ve Menderes'te düzenlenen operasyonlarda 122 Afganistan, 28 Suriye, 9 Kongo, 6 Togo, 2 Orta Afrika, 2 Mısır, 1 Filistin ve 1 Nijerya uyruklu toplam 171 göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Menderes, İzmir, Urla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 11:49 Kaynak: DHA
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