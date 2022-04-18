İzmir'de zehir baskını: Yaklaşık 175 bin adet sentetik hap ele geçirildi - Son Dakika
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İzmir'de zehir baskını: Yaklaşık 175 bin adet sentetik hap ele geçirildi

18.04.2022 13:14
İzmir'de zehir baskını: Yaklaşık 175 bin adet sentetik hap ele geçirildi

İzmir'in Bornova ilçesinde, bir adrese ve iki araca yönelik düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonlarında, yeşil reçeteye tabi yaklaşık 175 bin adet sentetik hap ele geçirildi.

İzmir'in Bornova ilçesinde, bir adrese ve iki araca yönelik düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonlarında, yeşil reçeteye tabi yaklaşık 175 bin adet sentetik hap ele geçirildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zehir tacirlerine göz açtırmıyor. Bu çerçevede ekipler, Bornova ilçesinde takipte olan şahıslara yönelik uyuşturucu operasyonunun düğmesine bastı. Bir adrese ve iki araca yönelik eş zamanlı yapılan baskınlarda, F.K.(25) ve M.B. (24) isimli şüpheliler yakalandı. Evde ve iki araçta yapılan aramalarda ise yeşil reçeteye tabi 174 bin 958 adet sentetik hap, 3 adet tabanca, 1 adet tüfek, 4 adet şarjör, 113 adet tabanca/tüfek mermisi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen çok miktarda para ele geçirildi.

F.K. ve M.B., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - İZMİR

İzmir'de zehir baskını: Yaklaşık 175 bin adet sentetik hap ele geçirildi
İzmir'de zehir baskını: Yaklaşık 175 bin adet sentetik hap ele geçirildi
İzmir'de zehir baskını: Yaklaşık 175 bin adet sentetik hap ele geçirildi

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de zehir baskını: Yaklaşık 175 bin adet sentetik hap ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de zehir baskını: Yaklaşık 175 bin adet sentetik hap ele geçirildi - Son Dakika
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