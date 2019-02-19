Son Dakika Haberleri: İzmir'de 176 Şüpheliye Gözaltı Kararı

İzmir'de 176 Şüpheliye Gözaltı Kararı

1 saat önce

İzmir'de, FETÖ'nün mahrem imamları, askerler ve kamuya sızan kripto örgüt üyelerinin de bulunduğu 176 şahıs hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.

İzmir'de 176 Şüpheliye Gözaltı Kararı, System.String[]
İzmir'de, FETÖ'nün mahrem imamları, askerler ve kamuya sızan kripto örgüt üyelerinin de bulunduğu 176 şahıs hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 10:50 Kaynak: İHA

İzmir, 3. Sayfa
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