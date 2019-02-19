İzmir'de 176 Şüpheliye Gözaltı Kararı
1 saat önce
İzmir'de, FETÖ'nün mahrem imamları, askerler ve kamuya sızan kripto örgüt üyelerinin de bulunduğu 176 şahıs hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.
İzmir
'de, FETÖ'nün mahrem imamları, askerler ve kamuya sızan kripto örgüt üyelerinin de bulunduğu 176 şahıs hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi. - İZMİR
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 10:50 Kaynak: İHA
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