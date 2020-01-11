İzmir'de 1771 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir'de 1771 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika

İzmir'de 1771 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi

6 saat önce

İzmir'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, piyasa değeri yaklaşık 250 bin lira olan 1771 gümrük kaçağı cep telefonu ile çok sayıda telefon aksesuarı ele geçirildi.

İzmir'de 1771 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi, System.String[]

İzmir'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, piyasa değeri yaklaşık 250 bin lira olan 1771 gümrük kaçağı cep telefonu ile çok sayıda telefon aksesuarı ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Emtia Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, Konak ilçesi Akdeniz Mahallesi'ndeki bir iş yerinde gümrük kaçağı ürünler bulunduğu bilgisine ulaştı.

İş yerine düzenlenen operasyonda, 1771 gümrük kaçağı cep telefonu, 3 bin 512 batarya ve şarj aleti ile 868 sahte imei etiketleri olmak üzere piyasa değeri yaklaşık 250 bin lira olan toplamda 6 bin 151 ürün ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı A.G'nin, daha önceden de sabıka kaydının bulunduğu öğrenildi.

Sigara ve kaçak tütün yakalandı

Öte yandan, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçki Kaçakçılığı Büro Amirliği ekiplerinin de Karabağlar ilçesinde bir iş yerine düzenlediği operasyonda, 1230 paket sigara ve 50 kilogram tütün ele geçirdi.

İş yeri sahibi M.K ile 18 yaşından küçük İ.K'nin kaçak tütünleri çekmecelerin arkasına sakladıkları belirlendi.

Gözaltına alınan zanlılar hakkında işlem yapıldı.

İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 07:34 Kaynak: AA
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