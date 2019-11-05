Son Dakika Haberleri: İzmir'de 18 bin litre etil alkol ele geçirildi
Son Dakika Güncel İzmir'de 18 bin litre etil alkol ele geçirildi

İzmir'de 18 bin litre etil alkol ele geçirildi

8 saat önce

İzmir'in Torbalı ilçesinde yapılan operasyonda 18 bin litre etil alkol ve sahte içki üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

İzmir'de 18 bin litre etil alkol ele geçirildi, System.String[]

İzmir'in Torbalı ilçesinde yapılan operasyonda 18 bin litre etil alkol ve sahte içki üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Yedi Eylül Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda 18 bin litre etil alkol, 40 bin etiket ve ambalajlama makinesi ile sahte içki yapımının önüne geçmek amacıyla etil alkolün içine katılan denatonyum benzoat maddesini arıtan distilasyon ve damıtma cihazları ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan S.E, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, Türkmenistan uyruklu N.N, adli kontrol şartıyla salıverildi.

Torbalı, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 08:26 Kaynak: AA
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