Son Dakika Haberleri: İzmir'de 18 bin litre etil alkol ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de 18 bin litre etil alkol ele geçirildi

İzmir'de 18 bin litre etil alkol ele geçirildi

7 saat önce

İzmir'in Torbalı ilçesinde yapılan operasyonda 18 bin litre etil alkol ve sahte içki üretiminde kullanılan birçok malzeme ele geçirildi.

İzmir'de 18 bin litre etil alkol ele geçirildi, System.String[]

İzmir'in Torbalı ilçesinde yapılan operasyonda 18 bin litre etil alkol ve sahte içki üretiminde kullanılan birçok malzeme ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, İzmir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine ilçeye bağlı Yedi Eylül Mahallesi'nde belirlenen bir adrese operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 18 bin litre etil alkol, 40 bin etiket ve ambalajlama makinesi ile sahte içki yapımının önüne geçmek amacıyla etil alkolün içine katılan denatonyum benzoat maddesini arıtan distilasyon ve damıtma cihazları ele geçirildi. Öte yandan, olayla ilgili gözaltına alınan S.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Türkmenistan uyruklu N.N. adlı şahıs adli kontrol şartıyla salıverildi. - İZMİR

Torbalı, İzmir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 08:51 Kaynak: İHA
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