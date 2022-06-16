İzmir'de 18 gün önce otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi - Son Dakika
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İzmir'de 18 gün önce otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi

16.06.2022 23:47
İzmir'de 18 gün önce otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi

İzmir'in Karaburun ilçesinde otomobilin çarptığı kişi tedavi gördüğü hastanede 18 gün sonra hayatını kaybetti.

İzmir'in Karaburun ilçesinde otomobilin çarptığı kişi tedavi gördüğü hastanede 18 gün sonra hayatını kaybetti.

29 Mayıs'ta Mordoğan Mahallesi Ayıbalığı Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Polat Dörtköşe, Ege Ö'nün (23) kullandığı 35 JF 557 plakalı otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Sağlık ekiplerince Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Dörtköşe, dün yaşamını yitirdi.

Kazanın ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan otomobil sürücüsü yeniden gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Dörtköşe, Karaburun'un ilçesinin Mordoğan Mahallesi'nde ikindi namazına müteakip kılınan namazın ardından Eski Mordoğan Mezarlığı'na defnedildi.

Ağabey Sinan Dörtköşe, AA muhabirine, kardeşinin elektrikçi olduğunu, kazanın yaşandığı gün karşı komşularının evine elektrik tamiri için gittiğini söyledi.

Kardeşine çarpan sürücünün tüm yol boyunca aracı zikzak yaparak getirdiğini, alkollü olduğunu iddia eden Dörtköşe, "Zaten bu videoda da var, arkadaşları çekiyor. Makas yapıyor kardeşimin önündeki araç sürücülerinin söylediğine göre kardeşim o sürücüyü görüyor ve geri gidiyor. Ama o kardeşimin üzerine sürüyor. Kardeşim bana, 'abi üzerime sürdü, tanıyor muyuz? ayaklarımı hissetmiyorum." dedi.

Dörtköşe, kardeşinin vücudunun birçok yerinde kırıklar meydana geldiğini, ameliyatının 12 saat sürdüğünü ifade etti.

En son hastanede aralarında geçen konuşmayı hala unutamadığını belirten Dörtköşe, "En son bana sağlık istediğini söyledi. Onun sabahında yoğun bakım servisine aldılar. 10 gündür kafası yerinde değildi. Halüsinasyon görüyordu. Dava süreci başlayacak. Alabildiğince ceza alsın. Başka canlar yanmasın." şeklinde konuştu.

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Kaynak: AA

Karaburun, Mordoğan, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de 18 gün önce otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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