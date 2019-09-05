Son Dakika Haberleri: İzmir'de 18 kaçak göçmen yakalandı
Son Dakika Güncel Haber

İzmir'de 18 kaçak göçmen yakalandı

2 saat önce

İzmir'in Menderes ilçesinde yasa dışı yollarla geçiş yapmaya çalışan 18 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

İzmir'de 18 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]

İzmir'in Menderes ilçesinde yasa dışı yollarla geçiş yapmaya çalışan 18 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Sahil Güvenlik ekipleri, saat 08.00 sıralarında, Menderes ilçesi Özdere açıklarında kaçak geçiş yapmaya çalışan göçmen grubunu fak etti. Durdurulan lastik botta 11'i erkek, 4'ü kadın ve 3'ü çocuk olmak üzere toplam 18 İran uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, işlemlerin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

(İHA)

Menderes, Özdere, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 09:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Konserinde seyircisine kadeh kaldıran Sıla, eleştirilerin hedefi oldu
SOM-B2 füzesi atış testinde hedefi başarıyla vurdu AK Parti'de ihracı istenen Davutoğlu ve üç isme tebligat gönderildi Elektrik dağıtım şirketi, borcu olan belediyenin elektriğini kesti, belediye de şirketin 'ruhsatsız' binasını mühürledi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.9.2019 23:55:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'de 18 kaçak göçmen yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]