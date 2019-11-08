Son Dakika Haberleri: İzmir'de 18 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
Son Dakika Güncel İzmir'de 18 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

İzmir'de 18 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

7 saat önce

İZMİR'in Konak ilçesinde, polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 18 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İzmir'de 18 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi, System.String[]

İZMİR'in Konak ilçesinde, polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 18 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi de gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi Akaryakıt Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, Umurbey Mahallesi'ndeki TIR otoparkında park halindeki tankerde kaçak akaryakıt olduğu ve satış yapıldığı ihbarını aldı. Bunun üzerine teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, söz konusu otoparka operasyon düzenledi. Operasyonda, K.Ç. isimli şüpheli gözaltına alınırken, tankerde yapılan incelemede ise 18 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi. Soruşturma sürüyor.


Polis, Konak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 08:09 Kaynak: DHA
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