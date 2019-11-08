İzmir'de 18 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
6 saat önce
İZMİR'in Konak ilçesinde, polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 18 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 08:58 Kaynak: DHA
İZMİR'in Konak
ilçesinde, polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 18 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi de gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi Akaryakıt Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, Umurbey Mahallesi'ndeki TIR otoparkında park halindeki tankerde kaçak akaryakıt olduğu ve satış yapıldığı ihbarını aldı. Bunun üzerine teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, söz konusu otoparka operasyon düzenledi. Operasyonda, K.Ç. isimli şüpheli gözaltına alınırken, tankerde yapılan incelemede ise 18 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi. Soruşturma sürüyor.
- İzmir
İstanbul ve Adana'da PKK/KCK ve DEAŞ'a yönelik terör operasyonu yapıldı: Çok sayıda gözaltı var (Özel) Minik Yusuf'un dramı: Sürekli ısırdığı ellerini plastik şişeye bağlıyorlar Bahis çetesi çökertildi! 3 milyon lira elbise dolabından çıktı İzmir'de intihar etmek isteyen genç, son anda kurtarıldı