İzmir'de 18 yaşındaki genci silahla öldüren sanığa 11 yıl 8 ay hapis cezası - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir'de 18 yaşındaki genci silahla öldüren sanığa 11 yıl 8 ay hapis cezası

26.04.2022 16:57
İzmir'de 18 yaşındaki genci silahla öldüren sanığa 11 yıl 8 ay hapis cezası

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, kavga ettiği kalabalığı dağıtmak için silahla rastgele ateş edip 18 yaşındaki Batuhan Dinçer'in ölümüne neden olan sanığa, 11 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, kavga ettiği kalabalığı dağıtmak için silahla rastgele ateş edip 18 yaşındaki Batuhan Dinçer'in ölümüne neden olan sanığa, 11 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Kadir T, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları ile Batuhan Dinçer'in annesi Sabiha ve babası Mümin Dinçer, salonda hazır bulundu.

Taraf avukatlarının savunmalarının ardından söz alan anne Sabiha Dinçer, "Bu cani benim oğlumu bilerek öldürdü. Biz bittik. Benim ciğerim yanıyor. Oğlumun canını aldı, müebbet verin içimiz soğusun." dedi.

Baba Mümin Dinçer de sanığın müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

Son sözleri sorulan Sanık Kadir T. ise Dinçer ailesine sabır diledi.

Yolunda giderken önünün kesildiğini, ardından saldırıya uğradığını savunan sanık, "Kurtulamayınca havaya ateş ettim, sonra arabayla kaçtım. Sonucu öğrenince gidip teslim oldum. Batuhan ile hiçbir husumetim yoktu. Yolda görsem tanımam. Mağduriyet yaşayan bir gencim. Beraatimi talep ediyorum." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, müebbet hapse mahkum ettiği sanığın Kadir T'nin cezasını, haksız tahrik indirimi uygulayarak 11 yıl 8 aya indirdi.

Ayrıca sanığa, M.Y'nin silahla yaralanması nedeniyle 1500 lira, M.Ç'nin de araçla çarpılarak yaralanması nedeniyle 1000 lira idari para cezası verildi.

Olay,

Kemalpaşa ilçesinde 18 Ekim 2020'de aralarında husumet olduğu öne sürülen Kadir T. (25) ile Batuhan Dinçer (18), Sekiz Eylül Mahallesi'nde kavga etmişti. Kadir T'nin rastgele ateş etmesi sonucu Batuhan Dinçer hayatını kaybetmişti.

Olayda M.Y. silahla, M.Ç. de zanlının otomobille çarpması sonucu yaralanmıştı.

YORUMLAR
500
Rastgele ateş ederek 18 yaşındaki genci öldüren sanığa haksız tahrik indirimi Rastgele ateş ederek 18 yaşındaki genci öldüren sanığa haksız tahrik indirimi

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi, kavga, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de 18 yaşındaki genci silahla öldüren sanığa 11 yıl 8 ay hapis cezası - Son Dakika


Son Dakika
17:00 Aydın'da 'Kuşum kaçtı' diyerek fabrikayı benzin döküp yaktı!
16:50 Yarı final maçları bu akşam başlıyor! Şifresiz olarak yayınlanacak
16:47 Bir paket tohum için birbirleriyle yarışan vatandaşlar izdihama neden oldu!
16:44 MHP'nin efsane liderlerinden Gün Sazak'ın oğlu Süleyman Sazak: Osman Kavala kardeşimdir
16:35 Ali Koç döneminde Fenerbahçe zirveye yaklaşıyor!
16:33 Adalet Bakanı Bozdağ Gezi Davası kararlarını savundu: Türk yargısı bağımsızdır, kimse yargının üstünde değildir
16:30 Devlet Bahçeli, Osman Kavala'ya verilen müebbet hapis cezasına tepki gösteren Süleyman Sazak hakkında konuştu: Bizimle bir ilişkisi kalmamıştır
16:29 Prof. Dr. Mehmet Ceyhan maske konusunda vatandaşları uyardı: Korunmak isteyen insanlar maske takmaya devam etmeli
16:26 HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan: Gezi davası kararı topluma verilmiş bir gözdağıdır
16:15 Mansur Yavaş'tan "1 milyon TL'lik içecek masrafı" iddiasını ortaya Melih Gökçek'e sert tepki: Trolbaşı ve yamakları!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2022 17:08:56. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir'de 18 yaşındaki genci silahla öldüren sanığa 11 yıl 8 ay hapis cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement