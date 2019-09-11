Son Dakika Haberleri: İzmir'de 181 düzensiz göçmen yakalandı
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İzmir'de 181 düzensiz göçmen yakalandı

19 dakika önce

İzmir'in Çeşme, Dikili ve Seferihisar ilçelerinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan 181 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir'de 181 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

İzmir'in Çeşme, Dikili ve Seferihisar ilçelerinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan 181 düzensiz göçmen yakalandı.

Çeşme'de Eğri Liman açıklarında mobil radar tarafından bir grup düzensiz göçmen tespit edilmesi üzerine Sahil Güvenlik botu harekete geçti.

Lastik botu durduran ekip, 30 Suriye ve 14 Filistin uyruklu 44 düzensiz göçmeni yakaladı.

Ekipler, Dikili ilçesinin Güvercinlik Adası açıklarında da Afganistan uyruklu 48, Madra Çayı açıklarında ise Suriye uyruklu 36 düzensiz göçmeni güvenli bölgeye aldı.

Seferihisar ilçesi Sığacık açıklarında da düzensiz göçmen tespit edilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu gönderildi. Bottaki 34 Suriye, 9 Orta Afrika, 4 Mısır, 3 Filistin, 2 Nijerya ve 1 Somali uyruklu toplam 53 düzensiz göçmen yakalandı.

Seferihisar, Dikili, Çeşme, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 10:06 Kaynak: AA
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