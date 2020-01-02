İzmir'de 181 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir'de 181 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

İzmir'de 181 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

İzmir'in Çeşme, Bergama, Menderes, Karaburun ve Dikili ilçelerinde 181 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir'de 181 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

İzmir'in Çeşme, Bergama, Menderes, Karaburun ve Dikili ilçelerinde 181 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzensiz göçmenlerle mücadelesi devam ediyor. Bu kapsamda Çeşme, Bergama, Menderes, Karaburun ve Dikili'deki sahile yakın bölgelerde denetim yapıldı.

Jandarma, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığı yapan çoğunluğu Afgan uyruklu 181 kişiyi gözetim altına aldı.

Göçmenler, işlemlerin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Bu arada Bergama ilçesinde, organizatör olduğu iddiasıyla H.T.E. adlı şüpheli gözaltına alındı.

Menderes, Bergama, Çeşme, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 12:54 Kaynak: AA
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