Son Dakika Haberleri: İzmir'de 181 kaçak göçmen yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

İzmir'de 181 kaçak göçmen yakalandı

1 saat önce

İzmir'in Seferihisar, Dikili ve Çeşme ilçelerinde Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 181 kaçak göçmen yakalandı.

İzmir'de 181 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]

İzmir'in Seferihisar, Dikili ve Çeşme ilçelerinde Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 181 kaçak göçmen yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik ekipleri, Seferihisar ilçesi Sığacık açıklarında kaçak göçmen grubunu fark etti. Durdurulan lastik bot içerisinde 34 Suriye, 9 Orta Afrika, 4 Mısır, 3 Filistin, 2 Nijerya ve 1 Somali uyruklu olmak üzere toplam 53 kaçak göçmen yakalandı.


Dikili ilçesi Madra Çayı ile Güvercinlik Adası kuzeybatısında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen tespit edilince Sahil Güvenlik ekiplerince durdurulan lastik botların içerisinde 36 Suriye ve 48 Afganistan uyruklu olmak üzere toplam 84 kaçak göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik ekiplerin tarafından Çeşme ilçesi Eğri Liman açıklarında ise lastik bot içerisindeki 30 Suriye ve 14 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 44 kaçak göçmen yakalandı.


Yakalanan 181 kaçak göçmen, kimlik tespit işlemleri sonrası İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - İZMİR

Seferihisar, Dikili, İzmir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 09:24 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İzmir'de meydana gelen göçük 2 aracı yuttu! Vatandaşlar büyük panik yaşadı
İmamoğlu ve Soyer'in, Erdoğan'la tokalaşmak için bekledikleri an buluşmaya damga vurdu Kadınların etek altı fotoğrafını çeken sapık, suçüstü yakalandı İşe gitmeyen kadın, evinde 50 yerinden bıçaklanmış halde bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.9.2019 22:39:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'de 181 kaçak göçmen yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]