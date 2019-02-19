İzmir'de 182 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı Verildi (Yeniden)
1 saat önce
İZMİR Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturması sonrasında aralarında 'Mahrem imam' asker ve kamu kurumu çalışanlarının da bulunduğu 42 ilde 182 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
İZMİR Cumhuriyet Başsavcılığı
'nın yürüttüğü FETÖ soruşturması sonrasında aralarında 'Mahrem imam' asker ve kamu kurumu çalışanlarının da bulunduğu 42 ilde 182 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 10:37 Kaynak: DHA
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