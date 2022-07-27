İzmir 'de 19-25 Temmuz 2022 tarihleri arasında yapılan operasyonlarla, 278 kaçak göçmen ve 4 organizatörün yakalandığı açıklandı.

Kaynak: ANKA

İzmir İl Jandarma Komutanlığı, Menemen, Göçmen, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İzmir'de 278 Kaçak Göçmen Yakalandı - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.