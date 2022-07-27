İzmir'de 278 Kaçak Göçmen Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir'de 278 Kaçak Göçmen Yakalandı

27.07.2022 10:47

İzmir'de 19-25 Temmuz 2022 tarihleri arasında yapılan operasyonlarla, 278 kaçak göçmen ve 4 organizatörün yakalandığı açıklandı.

İzmir'de 19-25 Temmuz 2022 tarihleri arasında yapılan operasyonlarla, 278 kaçak göçmen ve 4 organizatörün yakalandığı açıklandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 19-25 Temmuz 2022 tarihleri arasında Çiğli, Menemen, Kınık, Dikili, Karaburun, Seferihisar, Çeşme, Aliağa ve Urla ilçelerinde göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik operasyonlar düzenledi.

Yapılan açıklamaya göre, operasyonlarda; 278 kaçak göçmen yakalanırken, organizatör oldukları tespit edilen 4 kişi gözaltına alındı.

Göçmen kaçakçılığı faaliyetlerinde kullanılan 1 minibüs, 1 otomobil, 2 kamyonet ve 1 şişme bota el konuldu.  4 organizatör tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 278 kaçak göçmen ise Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

YORUMLAR
500
İzmir'de 278 düzensiz göçmen ve 4 organizatör yakalandı İzmir'de 278 düzensiz göçmen ve 4 organizatör yakalandı
Kaynak: ANKA

İzmir İl Jandarma Komutanlığı, Menemen, Göçmen, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de 278 Kaçak Göçmen Yakalandı - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
10:38 Ünlü oyuncu Deniz Baysal, müzisyen eşi Barış Yurtçu ile aşk tazeledi
10:37 Arda Turan'dan önemli açıklamalar! Kariyeri sona mı eriyor?
10:22 Rusya azaltacağını açıkladı! Avrupa'da gaz fiyatları rekora koştu
10:22 Sarıyer'de sürücü park halindeki araçlara çarptıktan sonra yardım için gelen araca çarparak durabildi
10:06 Gönül Dağı dizisiyle tanınan Hazal Çağlar'dan mini etekli paylaşım
10:04 Şehitlerimizin intikamı alındı! Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesinde çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi
09:59 CHP'li Ekrem İmamoğlu: İnancım gereği Diyanet İşleri başkanını kabul etmiyorum
09:45 Seyir halindeyken başından vuruldu! Yaşam savaşı veriyor
09:43 Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı otomobil devlerinden peş peşe açıklama! Tofaş ve Ford'dan üretime yıllık izin arası
09:33 Beyaz incirde 30 bin ton rekolte bekleniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2022 10:47:16. #1.11#
SON DAKİKA: İzmir'de 278 Kaçak Göçmen Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement