İzmir'de 19 Düzensiz Göçmen Yakalandı
1 saat önce
İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, Yunanistan'a geçmek isteyen 19 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.
İzmir
'in Çeşme
ilçesi açıklarında, Yunanistan
'a geçmek isteyen 19 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı
ekipleri, Çeşme açıklarında mobil radar aracının tespit ettiği hareket halindeki lastik bota operasyon düzenledi.
Operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 11'i Suriye
, 3'ü Mısır
ve 5'i Somali
uyruklu 19 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemleri için Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 12:03 Kaynak: AA
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