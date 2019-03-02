Son Dakika Haberleri: İzmir'de 19 Düzensiz Göçmen Yakalandı

İzmir'de 19 Düzensiz Göçmen Yakalandı

1 saat önce

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, Yunanistan'a geçmek isteyen 19 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir'de 19 Düzensiz Göçmen Yakalandı, System.String[]
İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, Yunanistan'a geçmek isteyen 19 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çeşme açıklarında mobil radar aracının tespit ettiği hareket halindeki lastik bota operasyon düzenledi.

Operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 11'i Suriye, 3'ü Mısır ve 5'i Somali uyruklu 19 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemleri için Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 12:03 Kaynak: AA

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Yunanistan, Çeşme, İzmir, Güncel
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