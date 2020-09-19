İzmir'de 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle tören düzenlendi - Son Dakika

İzmir'de Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında tören düzenlendi.

Kovid-19 tedbirleri dikkate alınarak düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Türkiye Muharip Gaziler Derneği İzmir Şubesi Başkanı Mehmet Gökmen, gaziliğin Türk vatanseverliğinin, Türk kahramanlığının yaşayan destanı olduğunu, gazinin de bu destanı yazan kahramanın adı olduğunu ifade etti.

Gökmen, Gaziler Günü'nün tüm yurtta kutlanmasının devletin ve milletin gazilere verdiği önemin, onlara duyulan minnet, şükran duygusunun göstergesi olduğunu dile getirerek, "Terörist ve terör işbirlikçilerine asla müsamaha edilmeyeceğine, teröre her alanda topyekün karşı çıkılacağına yürekten katılıyoruz. Canını ve gençliğini devleti için feda etmek üzere muharebe meydanına karşılıksız süren gazi, daima devletinin emrindedir." dedi.

Törene Vali Yavuz Selim Köşger, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Ali Sivri, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer CHP İzmir Milletvekilleri Atilla Sertel, Özcan Purçu ve Kani Beko, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu ile gaziler ve askeri erkan da katıldı.