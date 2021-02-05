Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › İzmir'de Türk kara sularına geri itilen 19 göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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