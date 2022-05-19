İzmir'de 19 Mayıs Coşkusu - Son Dakika
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İzmir'de 19 Mayıs Coşkusu

19.05.2022 14:25

İzmir'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103. yıl dönümü kutlamaları coşkulu başladı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulurken, resmi tören yapıldı, kutlamalar gençlerin çeşitli gösterileriyle sürdü.

KERİM UĞUR

İzmir'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103. yıl dönümü kutlamaları coşkulu başladı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulurken, resmi tören yapıldı, kutlamalar gençlerin çeşitli gösterileriyle sürdü.

İzmir Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na Gençlik Spor İzmir İl Müdürlüğü tarafından çelenk sunulması ile başlayan kutlamalar, resmi törenle devam etti. Törene İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ege Ordu komutanı Orgeneral Ali Sivri, İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, CHP İzmir milletvekilleri Özcan Purçu, Kani Beko, Atila Sertel, AKP İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, siyasi parti temsilcileri ile yurttaşlar katıldı.

Kutlamalar kapsamında Karşıyaka'dan Konak'a yelkenle geçen Karşıyaka Spor Kulübü yelken sporcuları Vali Köşger'e Türk Bayrağı armağan etti. Vali Köşger de bayrağı öperek teslim aldı.

"GENÇLERİN GELECEĞİ İÇİN"

Törende konuşan Gençlik ve Spor İzmir İl Müdürü Murat Eskici şunları söyledi:

"Bugün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'da yakmış olduğu kurtuluş meşalesinin, Anadolu'da elden ele, gönülden gönüle dolaşmasının 103. yıldönümü. Büyük bir anlam ve öneme sahip olan bugün de hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 19 Mayıs, milletimizin tüm onur ve asaletiyle tarih sahnesinde bir defa daha şaha kalkmasının adıdır. 19 Mayıs, sadece Türk milli kurtuluş hareketinin başlangıcı değil, yeni Türk devletinin de çağdaş değerlerle millet ailesi içerisinde yerini almasının adıdır... 19 Mayıs, gençlik; gençlik gelecek demektir. Türk genci, Türk İstiklali ve Türk Cumhuriyeti'nin yılmaz bekçisi, bugün ve yarınların tek ve en büyük güvencesidir. Gazi Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışı milletimizin bağımsızlık ve özgürlük ateşini yaktığı, aynı zamanda tüm dünyaya haykırılan bir varoluş narasıdır… 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı kutladığımız bugün de bilinmesini isteriz ki; Bizler, genç nesillerimizin gelecekte çok daha iyi imkanlara kavuşması, sportif anlamda dünya gençleriyle rekabet edebilecek donanıma, birikime sahip olabilmeleri için var gücümüzle çalışıyor, her türlü imkan ve kaynaklarımızı gençlerimizin geleceği için seferber ediyoruz."

İzmir'de 19 Mayıs Coşkusu
İzmir'de 19 Mayıs Coşkusu
İzmir'de 19 Mayıs Coşkusu
İzmir'de 19 Mayıs Coşkusu

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir'de 19 Mayıs Coşkusu - Son Dakika


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