İZMİR'DE 19 MAYIS COŞKUYLA KUTLANDI

İZMİR'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, törenle kutlandı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlere armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları İzmir'de Cumhuriyet Meydanı'nda yapıldı. 19 Mayıs'ın 103'üncü yıldönümü kapsamındaki kutlamaya İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Ali Sivri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, milletvekilleri, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici ve çok sayıda vatandaş yer aldı. Törende konuşan İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, '19 Mayıs sadece Türk milli kurtuluş tarihinin başlangıcı değil, yeni Türk Devleti'nin de çağdaş değerlerle yerini almasının adıdır. Bizim insanımız yaşlısıyla genciyle, kadınıyla erkeğiyle geleceğimiz söz konusu olduğu zaman bayrağını korumak için gözünü kırpmadan canını feda etmiştir. Gençlerimiz Çanakkale'de Kurtuluş Savaşı'nda kendilerinden şüphe duyanlara en güzel cevabı vermiştir. Bizler genç nesillerimizin gelecekte çok daha iyi imkanlara kavuşması, sportif anlamda dünya birincileri ile rekabet edebilecek donanıma sahip olmaları için var gücümüzle çalışıyor, her türlü imkan ve kaynaklarımızı gençlerimiz için seferber ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi bizler de kendimizi gençlerin hizmetkarı olarak kabul ediyoruz" dedi.

GENÇLERDEN COŞKU DOLU GÖSTERİLER

Açılış konuşmasının ardından törende öğrenciler tarafından Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi ve 'Gençliğin Ata'ya Cevabı' seslendirildi. Daha sonra tören kapsamında Ege Üniversitesi Halk Oyunları Topluluğu tarafından halk oyunları zeybek, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları tarafından karate kata, jimnastik ve tekvando, Ege Üniversitesi'nden tekvando, Egem Dans Halk Oyunları ekibi halk oyunları gösterileri sundu. Öte yandan tören sırasında 'Karşıyaka'dan Ata'ya yelken, kürek, kano turu' kapsamında denize açılan gençler, Cumhuriyet Meydanı'nın bulunduğu alana ulaştı. Törende aynı zamanda dağcılık sporcularının binadan iniş gösterisi yer aldı. Tören öğrencilerin dev Türk bayrağını açarak ay-yıldız oluşturmasıyla son buldu.