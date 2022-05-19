İZMİR'DE 19 MAYIS COŞKUYLA KUTLANDI - Son Dakika
Üye Girişi

İZMİR'DE 19 MAYIS COŞKUYLA KUTLANDI

19.05.2022 12:55

İZMİR'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, törenle kutlandı.

İZMİR'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, törenle kutlandı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlere armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları İzmir'de Cumhuriyet Meydanı'nda yapıldı. 19 Mayıs'ın 103'üncü yıldönümü kapsamındaki kutlamaya İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Ali Sivri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, milletvekilleri, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici ve çok sayıda vatandaş yer aldı. Törende konuşan İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, '19 Mayıs sadece Türk milli kurtuluş tarihinin başlangıcı değil, yeni Türk Devleti'nin de çağdaş değerlerle yerini almasının adıdır. Bizim insanımız yaşlısıyla genciyle, kadınıyla erkeğiyle geleceğimiz söz konusu olduğu zaman bayrağını korumak için gözünü kırpmadan canını feda etmiştir. Gençlerimiz Çanakkale'de Kurtuluş Savaşı'nda kendilerinden şüphe duyanlara en güzel cevabı vermiştir. Bizler genç nesillerimizin gelecekte çok daha iyi imkanlara kavuşması, sportif anlamda dünya birincileri ile rekabet edebilecek donanıma sahip olmaları için var gücümüzle çalışıyor, her türlü imkan ve kaynaklarımızı gençlerimiz için seferber ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi bizler de kendimizi gençlerin hizmetkarı olarak kabul ediyoruz" dedi.

GENÇLERDEN COŞKU DOLU GÖSTERİLER

Açılış konuşmasının ardından törende öğrenciler tarafından Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi ve 'Gençliğin Ata'ya Cevabı' seslendirildi. Daha sonra tören kapsamında Ege Üniversitesi Halk Oyunları Topluluğu tarafından halk oyunları zeybek, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları tarafından karate kata, jimnastik ve tekvando, Ege Üniversitesi'nden tekvando, Egem Dans Halk Oyunları ekibi halk oyunları gösterileri sundu. Öte yandan tören sırasında 'Karşıyaka'dan Ata'ya yelken, kürek, kano turu' kapsamında denize açılan gençler, Cumhuriyet Meydanı'nın bulunduğu alana ulaştı. Törende aynı zamanda dağcılık sporcularının binadan iniş gösterisi yer aldı. Tören öğrencilerin dev Türk bayrağını açarak ay-yıldız oluşturmasıyla son buldu.

İZMİR'DE 19 MAYIS COŞKUYLA KUTLANDI
İZMİR'DE 19 MAYIS COŞKUYLA KUTLANDI
İZMİR'DE 19 MAYIS COŞKUYLA KUTLANDI
İZMİR'DE 19 MAYIS COŞKUYLA KUTLANDI

YORUMLAR
500
Yemeksepeti'nden 'atletik' çalışanlarına profesyonel sporcu desteği Yemeksepeti'nden 'atletik' çalışanlarına profesyonel sporcu desteği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor
Kaynak: DHA

Mustafa Kemal Atatürk, gençlik, İzmir, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İZMİR'DE 19 MAYIS COŞKUYLA KUTLANDI - Son Dakika


Son Dakika
12:30 Guinness Rekorlar Kitabı'na giren berber Ercan Buyruk, 19 Mayıs'ın simgesi Bandırma Vapuru'nu saç modelini olarak resmetti
12:26 Erdoğan'dan İsveç ve Finlandiya'ya bir kez daha rest çekti: NATO bir güvenlik teşkilatıdır, içerisinde terör örgütlerinin olmasını kabul edemeyiz
12:16 Cem Belevi-İrem Derici ayrılığında göndermeler sürüyor! Belevi'den "Yaramızda kalsın" mesajı
12:11 Zelenski'nin sağ kolu Podolyak'tan "ateşkes" sözleri: Rus birlikleri tamamen geri çekilmeden ateşkes imkansız
11:36 Gökkuşağı renkli formayı giymeyen PSG'li Müslüman futbolcu Gana Gueye, Süper Lig ekibinin radarına girdi
11:34 Aday belirsizliği sorusuna Kılıçdaroğlu'ndan çok net cevap: Erdoğan ne zaman açıklarsa, seçim kararını ne zaman alırsa biz de o zaman adayı açıklarız
11:31 Protokolün sokak köpekleriyle imtihanı! Ne yaptılarsa uzaklaştıramadılar
11:20 Gülşen'den MHP'li Ahmet Çakar'a gönderme! Melis Sezen'e verdiği hediyede dikkat çeken "Göğsünü gere gere giymen dileğiyle" notu...
11:17 SADAT, 19 Mayıs mesajında Atatürk'ün adı geçirmedi! Tepkiler sonrası paylaşımı silip yenisini yayınladılar
11:16 UEFA Avrupa Ligi finalinde yüreklerin ağza geldi! Eintracht Frankfurt'un yıldız ismi kanlar içinde yere yığıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2022 13:10:07. #1.11#
SON DAKİKA: İZMİR'DE 19 MAYIS COŞKUYLA KUTLANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement