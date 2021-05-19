İzmir'de 19 Mayıs kutlamaları kapsamında kano yarışları yapıldı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında kano yarışları yapıldı.
Karşıyaka Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen kano yarışı etkinliği, Tahir Secder Akıncı Su Sporlar Merkezi'nde gerçekleştirildi.
Rengarenk kanolarıyla İzmir Körfezi'ne açılan yarışmacılar, 6 farklı kategoride yarıştı. Düzenlenen törende dereceye girenlere ödülleri verildi.
Kaynak: AA
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