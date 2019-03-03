Son Dakika Haberleri: İzmir'de 19 Yaşındaki Genç Kurşun Yağdırdı: 1 Ölü 1 Yaralı

İzmir'de 19 Yaşındaki Genç Kurşun Yağdırdı: 1 Ölü 1 Yaralı

32 dakika önce

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir genç iddiaya göre ağabeyi ile kavga eden kişiye silahlı saldırı düzenledi.

İzmir'de 19 Yaşındaki Genç Kurşun Yağdırdı: 1 Ölü 1 Yaralı, System.String[]
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir genç iddiaya göre ağabeyi ile kavga eden kişiye silahlı saldırı düzenledi. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Olay saat 16.30 sularında Karşıyaka'da bulunan Bahariye Mahallesi 1716 sokakta bulunan bir kafenin önünde yaşandı. İddiaya göre Uğurcan G.; Gökhan Ayaz (30) ve Sedat T. (37) ile bilinmeyen bir sebeple kavga etti. Olayı öğrenen İbrahim G. (19) de olay yerine tabancayla gelerek Sedat T. ve Gökhan Ayaz'a kurşun yağdırdı. Silahlı saldırıda Ayaz omzundan ve bacağından yaralanırken, Sedat T. ise kulağından yaralandı. İbrahim G. olay yerinden kaçarken, silah seslerini duyan çevre sakinleri sağlık görevlileri ve emniyet güçlerine haber verdi. Sağlık ekipleri yararlılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken, iki vatandaş sonrasında Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Gökhan Ayaz'ın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenilirken, Sedat T.'nin de durumunun iyi olduğu belirtildi. Silahıyla dehşet saçan İbrahim G. ise kısa süre içinde silahıyla birlikte yakalandı. Gözaltına alınan İbrahim G., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 09:21 Kaynak: İHA

kavga, Karşıyaka, İzmir, 3. Sayfa
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