İzmir'de 2,5 ay önce işlenen cinayetin zanlısı yakalanarak tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir'de 2,5 ay önce işlenen cinayetin zanlısı yakalanarak tutuklandı - Son Dakika

İzmir'de 2,5 ay önce işlenen cinayetin zanlısı yakalanarak tutuklandı

6 saat önce

İzmir'in Tire ilçesinde kahvehanede 2,5 ay önce işlenen cinayete ilişkin soruşturma kapsamında yakalanan şüpheli cezaevine gönderildi.

İzmir'de 2,5 ay önce işlenen cinayetin zanlısı yakalanarak tutuklandı, System.String[]

İzmir'in Tire ilçesinde kahvehanede 2,5 ay önce işlenen cinayete ilişkin soruşturma kapsamında yakalanan şüpheli cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, Mehmet Ali Susam'ın (39) geçen yıl 19 Ekim'de gece yarısı Derebaşı Mahallesi'ndeki kahvehanede av tüfeğiyle öldürülmesine ilişkin soruşturmayı derinleştirdi.

Daha önce ifadesine başvurulan mahalle sakini E.D. (37) yeniden gözaltına alındı. E.D'nin ifadesinde cinayetin faili olduğu suçlamasını reddettiği öğrenildi.

Zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Derebaşı Mahallesi'nde 19 Ekim 2019'da gece yarısı arkadaşıyla kahvehanede oturan Mustafa Ali Susam'a kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından av tüfeğiyle ateş edilmiş, ağır yaralanan Susam Tire Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Saldırganın yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

İzmir, Tire, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 04:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Doğa Koleji velilerinden 'personel maaşları ödensin' çağrısı
İstanbul'un ardından İzmir'de de simide zam yapılması istendi 13 yaşındaki öğrenci köpekten kaçarken can verdi 16 yaşındaki genç evde televizyon izlerken dehşeti yaşadı

Son Dakika Haberleri
23:46 10 ildeki örgütlü yasa dışı bahis operasyonu - Son Dakika
23:43 Ankara'daki kar yağışından sonra gözler İstanbul'a çevrildi! 'İstanbul'a kar yağacak mı?' sorusu en çok aratılan cümleler içerisinde - Son Dakika
23:42 Gaziantep'te baklavacılara yönelik gıda denetimi yapıldı - Son Dakika
23:41 Kaynaşlı'da çocukların yüzü gülecek - Son Dakika
23:36 Erdemli'de bazı okullar 1 gün tatil edildi - Son Dakika
22:45 Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği il ve ilçeler - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2020 23:52:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir'de 2,5 ay önce işlenen cinayetin zanlısı yakalanarak tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]