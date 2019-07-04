Son Dakika Haberleri: İzmir'de, 2 ayda 239 kaçak göçmen yakalandı
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İzmir'de, 2 ayda 239 kaçak göçmen yakalandı

1 saat önce

İZMİR'de, polisin yasa dışı yollarla Yunan adalarına geçmek isteyen kaçak göçmenlere ve bu geçişleri organize eden kişilere yönelik son 2 ayda düzenlediği operasyonlarda, 239 kaçak göçmen, yolculuğa çıkamadan yakalandı.

İzmir'de, 2 ayda 239 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]
İZMİR'de, polisin yasa dışı yollarla Yunan adalarına geçmek isteyen kaçak göçmenlere ve bu geçişleri organize eden kişilere yönelik son 2 ayda düzenlediği operasyonlarda, 239 kaçak göçmen, yolculuğa çıkamadan yakalandı. Operasyonlarda gözaltına alınan 8 kişiden 4'ü, mahkemece tutuklandı.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen kaçak göçmenlere ve bu geçişleri organize eden kişilere yönelik operasyonlar düzenledi. Aralarında Suriye, Afganistan, Kongo, Irak, Sudan, Orta Afrika, Haiti, Togo, Eritre, Yemen ve Filistin uyrukluların olduğu 239 kaçak göçmen, operasyonlarda yakalandı. Yapılan aramalarda 3 can yeleği, 4 araç, 1 şişirme pompası, 1 şişme bot ve buna ait bot motoru ile 10 litre benzin ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanıp, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si Suriye, 2'si de Türkiye uyruklu olmak üzere 4 kişi mahkemece tutuklandı.
Öte yandan salı günü yasa dışı geçiş organizatörlerine yönelik yapılan operasyonlarda da 1'i Sudan uyruklu, 7'si Türk 8 kişi yakalandı. Şüpheliler, bugün adliyeye sevk edildi.


- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 05:08 Kaynak: DHA
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