Son Dakika | 2 çocuk annesi kadın 20 yıldır eşiyle tekne balıkçılığı yapıyor - Son Dakika

Son Dakika | 2 çocuk annesi kadın 20 yıldır eşiyle tekne balıkçılığı yapıyor

07.03.2021 13:53

Son dakika gelişmesine göre İzmir'in Dikili ilçesinde, 20 yıl önce eşiyle aldıkları tekneyle balıkçılığa başlayan Hatice Öner, denize sevgisi ile işine dört elle sarılıyor.

İzmir'in Dikili ilçesinde, 20 yıl önce eşiyle aldıkları tekneyle balıkçılığa başlayan Hatice Öner, denize sevgisi ile işine dört elle sarılıyor.

Konya'dan Dikili'ye gezmeye gelen Öner, bir tekne gezisinde tanıştığı tur rehberi Ahmet Öner ile 1998'de evlenerek ilçeye yerleşti.

Ahmet Öner de tur rehberliği yerine bir süre geçimini trol teknelerde balıkçılık yaparak sağladı.

Eşi uzun süre açık denizlerdeki teknelerde çalıştığı için bu durumdan rahatsız olan Hatice Öner, kocasının da desteğiyle 2001'de tekne satın aldı. Birlikte balıkçılığa başlayan Öner çifti, yaklaşık 20 yıldır evlerinde olduğu gibi ekmek teknelerinde de birbirlerinin yükünü alıyor.

Erkek işi olarak bilinen balıkçılık mesleğinde gerekli tüm resmi belgeleri alan ve işine dört elle sarılan 2 çocuk annesi 42 yaşındaki Öner, sabah saatlerinde Bademli Limanı'ndan denize açılarak Kalem Adası, Denizköy, Ayvalık açıklarında balık avlıyor.

Öner çifti, günün sonunda tuttukları balıkları, halde satıp elde ettikleri kazançla evlerinin yolunu tutuyor.

"İnsan istedikten sonra her işi yapabiliyor"

Hatice Öner, AA muhabirine, denizi çok sevdiğini ve ömrü yettiğince balıkçılık yapacağını belirtti.

Balıkçılığa başlama süreci anlatan Öner, şöyle konuştu:

"Bundan 22 sene kadar önce telefonlarımız yoktu. Eşim trol gemilerinde çalışıyordu. Gittiği zaman bir ay gelmediği oluyordu. Haberleşemiyorduk. 'Bu iş böyle gitmeyecek' diye düşündüm. Eşime 'başka bir iş bakalım, yanımda ol' dedim. Fakat ben onu denizden koparmaya çalışırken o beni denize çekti. Beraber bir kayık aldık. Baktık iş yok, geçinmemiz lazım. Ufak bir kayıkla başladık. Bütün para ikimiz çalışarak bize kaldığı için idare etmeye başladık. Sonra 'yavaş yavaş bu işin içinden çıkarız' dedik. İnsan istedikten sonra her şeyi yapabiliyor."

"İnsan istedikten sonra her şeyi yapabiliyor"

Bu işi yapmak isteyen kadınlara "kendilerine güvensinler" önerisinde bulunan Öner, "İşi başta bilgim olmadan yapmaya başladım, 20 yıldır para kazanıyoruz. Dolayısıyla kadınların yapamayacağı iş yok. Onlara tavsiyem korkmasınlar. İnsan istedikten sonra her şeyi yapabiliyor." diye konuştu.

Limandaki çalışanlardan olumlu tepkiler aldığını ifade eden Öner, erkeklerin kötü hava koşulları nedeniyle açılamadığı dönemlerde tek başına balığa çıktığını da sözlerine ekledi.

Ahmet Öner ise eşinin desteğini hep hissettiğini dile getirdi. Denize tek başına çıkmanın riskli olduğuna işaret eden Öner, "Eşim bana destek verip katkı sağladığı için çok memnunum. Bazen Ayvalık bölgesine geçip 1-2 ay orada çalışıyoruz. Karı koca çalışarak gidip geliyoruz. Bir bölgeden diğerine geçeceğimiz zaman eşim tekneyi getiriyor. Ben karadan arabayı getiriyorum. Evimizdeki aile hayatını aynı şekilde denizde de sürdürmeye çalışıyoruz." dedi.

Oğulları 10 yaşındaki Poyraz ile 22 yaşındaki Batuhan'ın denizi çok sevdiğini anlatan Öner, "Büyük oğluma küçük bir tekne aldık. Baba mesleği olarak oğlumu teşvik ediyorum. Kaptanlık belgesini de aldı. Onun da denizde olmasını istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Son Dakika | 2 çocuk annesi kadın 20 yıldır eşiyle tekne balıkçılığı yapıyor
Son Dakika | 2 çocuk annesi kadın 20 yıldır eşiyle tekne balıkçılığı yapıyor
Son Dakika | 2 çocuk annesi kadın 20 yıldır eşiyle tekne balıkçılığı yapıyor
Son Dakika | 2 çocuk annesi kadın 20 yıldır eşiyle tekne balıkçılığı yapıyor

Balıkçılık, Ahmet Öner, Dikili, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | 2 çocuk annesi kadın 20 yıldır eşiyle tekne balıkçılığı yapıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Uzun kovalamaca sonra yakalanan hırsızın çaldığı eşyalarla kendi evini döşediği ortaya çıktı Ekvator Ginesi'nde 4 ayrı patlama: 300'den fazla yaralı var, ölü sayısı bilinmiyor 92 yaşındaki kadını öldüren şahsın elindeki 3 hilal dövmesine Bahçeli'den yorum: Araştırılması hayati bir zorunluluk Sivasspor'da Tyler Boyd: Beşiktaş için de çok önemliydi Güvercin uçurmak için çatıya çıkan genç, aşağı düşüp hayatını kaybetti Son Dakika: Türkiye'de 7 Mart günü koronavirüs nedeniyle 65 kişi vefat etti, 11 bin 187 yeni vaka tespit edildi Bakan Koca paylaştı! İşte geçen haftaya göre vaka sayısı en çok artan ve azalan iller Silikonlarını yenileten Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cüretkar pozlarıyla nefes kesti
DG Sivasspor, Süper Lig tarihinde ilk kez Galatasaray deplasmanında puan aldı DG Sivasspor, Süper Lig tarihinde ilk kez Galatasaray deplasmanında puan aldı         
22:33
Kalp krizi geçiren Rasim Öztekin için kan aranıyor Kalp krizi geçiren Rasim Öztekin için kan aranıyor         
22:17
Fatih Terim, Sivasspor maçı sonrası hakemleri eleştirdi Fatih Terim, Sivasspor maçı sonrası hakemleri eleştirdi         
22:04
Survivor'den diskalifiye edilen Emin Günenç'in yeni adresi belli oldu Survivor'den diskalifiye edilen Emin Günenç'in yeni adresi belli oldu         
21:30
Dünyanın ilk ve en pahalı tweetini Türk iş insanı Sina Estavi satın aldı Dünyanın ilk ve en pahalı tweetini Türk iş insanı Sina Estavi satın aldı         
21:04
Markette 5 yaşındaki çocuk ve annesini taciz eden sapık serbest bırakıldı, musallat olunca mahalleli dövdü Markette 5 yaşındaki çocuk ve annesini taciz eden sapık serbest bırakıldı, musallat olunca mahalleli dövdü         
19:18
Diyarbakır'da feci kaza: 2'si çocuk 5 ölü, 3 yaralı Diyarbakır'da feci kaza: 2'si çocuk 5 ölü, 3 yaralı         
18:43
Meteoroloji'den İstanbul dahil 19 il için sarı uyarı Meteoroloji'den İstanbul dahil 19 il için sarı uyarı         
17:49
2 gündür kayıp olan mühendis, ormanlık alanda kafasına poşet geçirilmiş halde bulundu 2 gündür kayıp olan mühendis, ormanlık alanda kafasına poşet geçirilmiş halde bulundu         
16:48
Yunanistan Cumhurbaşkanı'nın törende giydiği ayakkabı alay konusu oldu Yunanistan Cumhurbaşkanı'nın törende giydiği ayakkabı alay konusu oldu         
15:10
10 yaşındaki çocuğa gasilhanede cinsel istismarda bulunmaya çalışan sapık çevredekiler tarafından darbedildi 10 yaşındaki çocuğa gasilhanede cinsel istismarda bulunmaya çalışan sapık çevredekiler tarafından darbedildi         
14:34
Ziya Selçuk hakkındaki istifa iddialarına MEB'den jet yalanlama: İtibar etmeyiniz Ziya Selçuk hakkındaki istifa iddialarına MEB'den jet yalanlama: İtibar etmeyiniz         
14:11
Belgrad Ormanı'nda yürüyüş yaptığı sırada bulduğu silahı incelerken kendini vurdu Belgrad Ormanı'nda yürüyüş yaptığı sırada bulduğu silahı incelerken kendini vurdu         
13:08
Haritada kırmızıya boyanan Aksaray'da tam kapanma uygulandı! Kent sessizliğe büründü Haritada kırmızıya boyanan Aksaray'da tam kapanma uygulandı! Kent sessizliğe büründü         
10:33
92 yaşındaki kadın, 23 yaşındaki komşusu tarafından cinsel saldırıya uğrayıp boğularak öldürüldü 92 yaşındaki kadın, 23 yaşındaki komşusu tarafından cinsel saldırıya uğrayıp boğularak öldürüldü         
09:52
Babasının yasağını çiğneyen Yasmin Erbil'den cesur pozlar Babasının yasağını çiğneyen Yasmin Erbil'den cesur pozlar         
23:03
Yüreği el vermediği için sokaktan evine alıp yardım ettiği kadını ölü buldu Yüreği el vermediği için sokaktan evine alıp yardım ettiği kadını ölü buldu         
21:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2021 22:42:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika | 2 çocuk annesi kadın 20 yıldır eşiyle tekne balıkçılığı yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei