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İzmir'in Dikili ilçesinde, 20 yıl önce eşiyle aldıkları tekneyle balıkçılığa başlayan Hatice Öner, denize sevgisi ile işine dört elle sarılıyor.

Konya'dan Dikili'ye gezmeye gelen Öner, bir tekne gezisinde tanıştığı tur rehberi Ahmet Öner ile 1998'de evlenerek ilçeye yerleşti.

Ahmet Öner de tur rehberliği yerine bir süre geçimini trol teknelerde balıkçılık yaparak sağladı.

Eşi uzun süre açık denizlerdeki teknelerde çalıştığı için bu durumdan rahatsız olan Hatice Öner, kocasının da desteğiyle 2001'de tekne satın aldı. Birlikte balıkçılığa başlayan Öner çifti, yaklaşık 20 yıldır evlerinde olduğu gibi ekmek teknelerinde de birbirlerinin yükünü alıyor.

Erkek işi olarak bilinen balıkçılık mesleğinde gerekli tüm resmi belgeleri alan ve işine dört elle sarılan 2 çocuk annesi 42 yaşındaki Öner, sabah saatlerinde Bademli Limanı'ndan denize açılarak Kalem Adası, Denizköy, Ayvalık açıklarında balık avlıyor.

Öner çifti, günün sonunda tuttukları balıkları, halde satıp elde ettikleri kazançla evlerinin yolunu tutuyor.

"İnsan istedikten sonra her işi yapabiliyor"

Hatice Öner, AA muhabirine, denizi çok sevdiğini ve ömrü yettiğince balıkçılık yapacağını belirtti.

Balıkçılığa başlama süreci anlatan Öner, şöyle konuştu:

"Bundan 22 sene kadar önce telefonlarımız yoktu. Eşim trol gemilerinde çalışıyordu. Gittiği zaman bir ay gelmediği oluyordu. Haberleşemiyorduk. 'Bu iş böyle gitmeyecek' diye düşündüm. Eşime 'başka bir iş bakalım, yanımda ol' dedim. Fakat ben onu denizden koparmaya çalışırken o beni denize çekti. Beraber bir kayık aldık. Baktık iş yok, geçinmemiz lazım. Ufak bir kayıkla başladık. Bütün para ikimiz çalışarak bize kaldığı için idare etmeye başladık. Sonra 'yavaş yavaş bu işin içinden çıkarız' dedik. İnsan istedikten sonra her şeyi yapabiliyor."

"İnsan istedikten sonra her şeyi yapabiliyor"

Bu işi yapmak isteyen kadınlara "kendilerine güvensinler" önerisinde bulunan Öner, "İşi başta bilgim olmadan yapmaya başladım, 20 yıldır para kazanıyoruz. Dolayısıyla kadınların yapamayacağı iş yok. Onlara tavsiyem korkmasınlar. İnsan istedikten sonra her şeyi yapabiliyor." diye konuştu.

Limandaki çalışanlardan olumlu tepkiler aldığını ifade eden Öner, erkeklerin kötü hava koşulları nedeniyle açılamadığı dönemlerde tek başına balığa çıktığını da sözlerine ekledi.

Ahmet Öner ise eşinin desteğini hep hissettiğini dile getirdi. Denize tek başına çıkmanın riskli olduğuna işaret eden Öner, "Eşim bana destek verip katkı sağladığı için çok memnunum. Bazen Ayvalık bölgesine geçip 1-2 ay orada çalışıyoruz. Karı koca çalışarak gidip geliyoruz. Bir bölgeden diğerine geçeceğimiz zaman eşim tekneyi getiriyor. Ben karadan arabayı getiriyorum. Evimizdeki aile hayatını aynı şekilde denizde de sürdürmeye çalışıyoruz." dedi.

Oğulları 10 yaşındaki Poyraz ile 22 yaşındaki Batuhan'ın denizi çok sevdiğini anlatan Öner, "Büyük oğluma küçük bir tekne aldık. Baba mesleği olarak oğlumu teşvik ediyorum. Kaptanlık belgesini de aldı. Onun da denizde olmasını istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.