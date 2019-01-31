Son Dakika Haberleri: İzmir'de 2 Fetö Sanığına Hapis Cezası

İzmir'de 2 Fetö Sanığına Hapis Cezası

1 saat önce

İZMİR'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, örgütün kriptolu haberleşme programlarını kullandıkları öne sürülen eski öğretmen 10 yıl, bir esnaf ise 7 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İzmir'de 2 Fetö Sanığına Hapis Cezası, System.String[]
İZMİR'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, örgütün kriptolu haberleşme programlarını kullandıkları öne sürülen eski öğretmen 10 yıl, bir esnaf ise 7 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında, örgütün kapatılan dershanesinde öğretmen olan Kadir Uysal ile esnaf Ergül Erdem, İzmir'de polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli tutuklanırken, haklarında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan dava açıldı.

İzmir 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın son duruşmasına tutuklu sanıklar Kadir Uysal ve Ergül Erdem ile avukatları katıldı. Duruşma savcısı esasa yönelik mütalaasında, iki sanığın da 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan cezalandırılmasını talep etti. Son sözü sorulan sanıklardan Uysal, ByLock mesajlarında ismi geçen kişinin kendisi olmadığını öne sürerek bu programı kullanmadığını söyledi ve beraatini talep etti. Diğer sanık Erdem de örgütün kriptolu haberleşme programları olan ByLock ile Eagle'ı kullanmadığını öne sürüp beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan Kadir Uysal'ı 10 yıl, Ergül Erdem'i ise 7 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıp, tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 04:21 Kaynak: DHA

İzmir, Güncel
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