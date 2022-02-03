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İzmir'de 2 günde metrekareye ortalama 117 kilogram yağış düştü - Son Dakika

İzmir'de 2 günde metrekareye ortalama 117 kilogram yağış düştü

03.02.2022 11:09
İzmir'de 2 günde metrekareye ortalama 117 kilogram yağış düştü

İzmir'de dünden beri etkili olan ve metrekareye ortalama 117 kilogram düşen yağışın ardından barajların su seviyelerinde artış yaşandı.

İzmir'de dünden beri etkili olan ve metrekareye ortalama 117 kilogram düşen yağışın ardından barajların su seviyelerinde artış yaşandı.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, son 24 saatte metrekare başına en çok yağış Dikili'de 84,2 kilogram, Konak'ta 70,8 kilogram, Bergama'da 68,8 kilogram, Çeşme ve Bornova ilçelerinde ise 64,7'şer kilogram olarak kaydedildi.

Kent genelinde son 2 günde metrekare başına toplam yağış ortalaması ise 117 kilogram olarak belirlendi.

Sağanak yağışın kıyı kesimlerinde bugün de ara ara kuvvetli şekilde devam edeceği, su baskını ve sel gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Körfezde temizlik çalışması

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İZSU) 3 Şubat verilerine göre, kentteki 5 barajın tamamında doluluk oranı aralık ayına göre önemli oranda arttı.

Barajların doluluk oranı Tahtalı'da yüzde 52'den yüzde 56'ya, Alaçatı Kutlu Aktaş'ta yüzde 48'den yüzde 73'e, Güzelhisar'da yüzde 47'den yüzde 71'e, Balçova'da yüzde 35'ten yüzde 52'ye, Ürkmez'de ise yüzde 60'tan yüzde 79'a yükseldi.

Öte yandan sağanağın getirdiği çamurlu su ve çöplerin denize akması sonucu İzmir Körfezi'nde renk değişimi ve kirlilik gözleniyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyesi ekipleri, kıyılarda biriken atıkların temizliği için çalışma yürütüyor.

İzmir'de 2 günde metrekareye ortalama 117 kilogram yağış düştü
İzmir'de 2 günde metrekareye ortalama 117 kilogram yağış düştü
İzmir'de 2 günde metrekareye ortalama 117 kilogram yağış düştü
İzmir'de 2 günde metrekareye ortalama 117 kilogram yağış düştü

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Bergama, Dikili, İzmir, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de 2 günde metrekareye ortalama 117 kilogram yağış düştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de 2 günde metrekareye ortalama 117 kilogram yağış düştü - Son Dakika
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