İzmir'de 2 gündür kayıp olan genç, çiftlik evinde başından vurularak öldürülmüş halde bulundu - Son Dakika
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İzmir'de 2 gündür kayıp olan genç, çiftlik evinde başından vurularak öldürülmüş halde bulundu

15.04.2023 16:50
İzmir'de 2 gündür kayıp olan genç, çiftlik evinde başından vurularak öldürülmüş halde bulundu

İzmir'in Aliağa ilçesinde son günlerde kendisinden haber alınamayan 23 yaşındaki İsmail Balki, polis ekipleri tarafından yapılan arama çalışmaları sonucunda bir çiftlik evinde başından vurularak öldürülmüş halde bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İlçeye bağlı Karaköy Mahallesi'nde bulunan bir çiftlik evinde meydana gelen olayda, ihbar üzerine çiftlik evine giden ekipler, silahla vurularak öldürüldüğü belirlenen bir kişinin cansız bedeni ile karşılaştı. Yapılan incelemede cesedin 23 yaşındaki İsmail Balki'ye ait olduğu öğrenildi.

BAŞINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDU

Başından tabanca ile vurularak öldürüldüğü belirlenen Balki'nin cenazesi, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

ASKERDEN YENİ GELMİŞ

Askerden yeni geldiği öğrenilen talihsiz gencin bir süredir evine gelmemesi üzerine ailesinin 2 gün önce polise giderek kayıp başvurusu yaptığı öğrenildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de 2 gündür kayıp olan genç, çiftlik evinde başından vurularak öldürülmüş halde bulundu - Son Dakika


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