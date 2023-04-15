İzmir'de 2 gündür kayıp olan genç, çiftlik evinde başından vurularak öldürülmüş halde bulundu

İlçeye bağlı Karaköy Mahallesi'nde bulunan bir çiftlik evinde meydana gelen olayda, ihbar üzerine çiftlik evine giden ekipler, silahla vurularak öldürüldüğü belirlenen bir kişinin cansız bedeni ile karşılaştı. Yapılan incelemede cesedin 23 yaşındaki İsmail Balki'ye ait olduğu öğrenildi.

BAŞINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDU

Başından tabanca ile vurularak öldürüldüğü belirlenen Balki'nin cenazesi, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

ASKERDEN YENİ GELMİŞ

Askerden yeni geldiği öğrenilen talihsiz gencin bir süredir evine gelmemesi üzerine ailesinin 2 gün önce polise giderek kayıp başvurusu yaptığı öğrenildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.