İzmir'de 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

İzmir'in Bayındır ilçesinde hırsızlık iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Güllü Mezarlığından demir hırsızlığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bölgede önlem alan ekipler, bir süre takip ettikleri hafif ticari aracı Turan Mahallesi yolunda durdurdu. Araçtaki aramalarda demir ve demir kesme makası ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.E, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, Hacı İbrahim Baştas Caddesi'ndeki bir fabrikadan hırsızlık yaptığı tespit edilerek yakalanan S.P. de tutuklandı.