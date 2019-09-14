Son Dakika Haberleri: İzmir'de 2 ilçede orman yangını
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İzmir'de 2 ilçede orman yangını

1 saat önce

İzmir'in Menemen ve Urla ilçelerinde makilik alanlarda yangın çıktı.

İzmir'de 2 ilçede orman yangını, System.String[]

İzmir'in Menemen ve Urla ilçelerinde makilik alanlarda yangın çıktı. Urla'daki yangın kontrol altına alınırken, Menemen'de ise yangının büyümesi durduruldu.

İzmir'in Menemen ilçesine bağlı Asarlık Mahallesindeki makilik bölgede ve Urla ilçesine bağlı Balıklıova Mahallesinde bulunan ormanlık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

2 farklı noktadan çıktığı belirlenen Asarlık'taki yangına 3 helikopter ve 13 arazözle müdahale eden İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, alevlerin etrafını çevirip, yangının büyümesini önledi. Bölgede yangın büyüme riskinin kalmadığını belirten yetkililer, alevlere müdahalenin ise devam ettiğini açıkladı.

EŞYALARINI BIRAKTI, BAYRAĞI KURTARDI

Hayvancılıkla geçimlerini sağlayan mahalle sakinlerinin iddialarına göre, 2 aracın bölgeden hızla uzaklaştığı sırada yangınların çıktığı ifade edildi. Yangının bölgede bulunan evlere sıçrama olasılığına karşın, ekipler bölgede önlem alırken bir vatandaş evinden eşyalarını almak yerine çatıda bulunan Türk bayrağını alarak olası bir yangından kurtardı.

HELİKOPTER HALI SAHAYA İNDİ

Menemen'deki yangına müdahale eden yangın söndürme helikopterlerinden birinin su atma sepetinde arıza yaşandı. Yaşanan arızanın giderilmesi için helikopter bölgede bulunan halı sahaya iniş yaptı. Bu sırada sahada futbol oynayan çocuklar, meraklı gözlerle helikopteri inceledi.

URLA YANGINI KONTROL ALTINDA

Urla'daki yangına 1 heliktopter ve 7 arazöz müdahale ederken, havadan ve karadan yapılan müdahale sonrasında yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmalarına başlandı.

Yangınların çıkış nedenlerinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Menemen, İzmir, Urla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 07:15 Kaynak: İHA
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