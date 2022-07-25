İZMİR'DE 2 KAHVEYE KUMAR BASKINI; 82 KİŞİYE 149 BİN LİRA CEZA - Son Dakika
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İZMİR'DE 2 KAHVEYE KUMAR BASKINI; 82 KİŞİYE 149 BİN LİRA CEZA

25.07.2022 17:12
İZMİR'DE 2 KAHVEYE KUMAR BASKINI; 82 KİŞİYE 149 BİN LİRA CEZA

İZMİR'in Bornova ilçesindeki 2 kahveye yapılan operasyonlarda, kumar oynarken suçüstü yakalanan 82 kişiye toplam 149 bin 158 TL ceza kesildi, 1 kişinin üzerinde de esrar bulundu.

İZMİR'in Bornova ilçesindeki 2 kahveye yapılan operasyonlarda, kumar oynarken suçüstü yakalanan 82 kişiye toplam 149 bin 158 TL ceza kesildi, 1 kişinin üzerinde de esrar bulundu.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bornova'da Beşyol ve Gökdere mahallelerindeki 2 kahvede kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Önceki gün yapılan operasyonlarda, kumar oynarken suçüstü yakalanan 82 kişiye 149 bin 158 TL ceza kesildi. Kumar oynamak için kullanılan malzemelere el konulurken, İ.A. ve Ö.T. hakkında, 'kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak' suçundan işlem başlatıldı.

Gökdere Mahallesi'ndeki kahvede yapılan kontrollerde, uyuşturucu madde arama köpeğinin tepki vermesiyle, şüphelilerden Ö.K.'nin üzerinde 15 gram kubar esrar ele geçirildi. Ö.K. hakkında da 'uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurmak' suçundan adli işlem başlatıldı.

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Kaynak: DHA

İzmir İl Jandarma Komutanlığı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İZMİR'DE 2 KAHVEYE KUMAR BASKINI; 82 KİŞİYE 149 BİN LİRA CEZA - Son Dakika

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SON DAKİKA: İZMİR'DE 2 KAHVEYE KUMAR BASKINI; 82 KİŞİYE 149 BİN LİRA CEZA - Son Dakika
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