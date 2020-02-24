İzmir'de 2 kilo 164 gram kokain ile 20 bin uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir'de 2 kilo 164 gram kokain ile 20 bin uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika

İzmir'de 2 kilo 164 gram kokain ile 20 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

19 dakika önce

İzmir'in Karabağlar ilçesinde 2 kilo 164 gram kokain ile 20 bin sentetik uyuşturucu hap hap ele geçirildi.

İzmir'de 2 kilo 164 gram kokain ile 20 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, System.String[]

İzmir'in Karabağlar ilçesinde 2 kilo 164 gram kokain ile 20 bin sentetik uyuşturucu hap hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen kişilere yönelik gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında bir kişinin kente uyuşturucu getireceği bilgisini edindi.

Şüphelinin aracını Karabağlar ilçesinde durduran polis, Leo isimli narkotik dedektör köpeğiyle yaptığı aramada, 2 kilo 164 gram kokain ile 20 bin sentetik uyuşturucu hap buldu.

Gözaltına alınan zanlı, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

Karabağlar, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 03:36 Kaynak: AA
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